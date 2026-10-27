Paróquia São José proporciona momentos de fé com catequizandos da Primeira Eucaristia e Crisma

Celebração na Matriz São José reuniu catequizandos, padrinhos e familiares em uma noite de oração, renovação da fé e compromisso com a vida cristã.

A Paróquia São José realizou, na noite de sábado (24), uma celebração especial marcada pela fé, emoção e renovação do compromisso cristão. Durante a Santa Missa, realizada na Matriz São José, os catequizandos da Primeira Eucaristia e da Crisma vivenciaram momentos significativos em suas caminhadas religiosas.

A celebração reuniu padrinhos, familiares e membros da comunidade paroquial, que acompanharam os jovens e demais participantes nesse momento importante de formação e fortalecimento da fé.

Durante a cerimônia, os catequizandos da Primeira Eucaristia receberam a Confirmação do Batismo, reafirmando sua caminhada de fé e seu compromisso com Deus. Já os catequizandos da Crisma receberam a Confirmação do Credo, fortalecendo sua profissão de fé e sua preparação para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo.

Catequese e formação cristã

As turmas são acompanhadas pelas catequistas responsáveis pela preparação dos participantes. A catequese da Crisma tem a coordenação de Giciéli Barua, enquanto as turmas da Primeira Eucaristia são orientadas pelas catequistas Giovana Machado Correia e Cristiane Lopes Cardoso.

A presença dos padrinhos e familiares tornou a celebração ainda mais significativa, reforçando a importância do apoio e do testemunho cristão na formação religiosa dos catequizandos. A participação da família e da comunidade é considerada fundamental para incentivar a vivência da fé e a continuidade da caminhada na Igreja.

Mensagem de gratidão e esperança

Ao destacar a importância do momento, o padre Alvano Setembrino de Freitas expressou gratidão aos catequistas, padrinhos, familiares e a todos que colaboram com a missão de evangelização da paróquia.

A celebração também foi marcada por uma mensagem de esperança, com o desejo de que o Espírito Santo ilumine os corações dos catequizandos, fortaleça sua fé e os conduza pelos caminhos de Jesus.

A comunidade paroquial deseja que São José interceda por todos os participantes e que a fé professada durante a celebração continue crescendo e produzindo frutos na vida de cada um, com o apoio de suas famílias e daqueles que os acompanham na caminhada cristã.

O encontro reafirmou o compromisso da Paróquia São José com a evangelização e a formação religiosa, valorizando o trabalho dos catequistas e a participação das famílias na construção de uma comunidade alicerçada na fé, na oração e no amor ao próximo.

Fotos: Paróquia São José