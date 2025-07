Paróquia São José realiza Rito de Admissão de novas coroinhas

Na noite do último sábado, 5 de julho, a Paróquia São José realizou o Rito de Admissão de Coroinhas, oficializando a entrada de quatro jovens neste serviço litúrgico. Foram admitidas Ana Júlia Gonçalves Guerra Bianchin, Bibiana Meneses Mota, Nathália Strieder Berriel e Yasmim do Amaral Lovato, após um período de formação conduzido pela Equipe Vocacional Paroquial (EVP) e pelo pároco Padre Alvano Tadeu Setembrino de Freitas.

O grupo iniciou sua preparação em agosto de 2014, sendo acolhido para os encontros formativos na Comunidade Imaculado Coração de Maria, vinculada à Paróquia São José. Durante todo o processo, as famílias estiveram diretamente envolvidas no trabalho de evangelização, fortalecendo a dimensão comunitária e espiritual da caminhada.

Ingressar no grupo de coroinhas representa, para as jovens, o compromisso de desempenhar com dedicação e amor o serviço do altar e outras atividades da vida paroquial. Conforme a equipe de coordenação, o desejo que motiva este serviço litúrgico é a disposição sincera de servir a Igreja de Deus, com responsabilidade diante da comunidade e fé em Cristo.

Ao final do rito, as novas coroinhas realizaram em conjunto a oração de compromisso, momento marcado pela emoção de familiares, catequistas e da comunidade paroquial.

A Paróquia São José expressou alegria pela celebração, pedindo a intercessão de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, para que surjam novos vocacionados a este ministério. As inscrições estão abertas para crianças e adolescentes de 7 a 13 anos interessados em integrar o grupo de coroinhas.