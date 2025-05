Paróquias de Alegrete receberam com esperança e alegria o Papa Leão XIV

Share on Email

Aqui em Alegrete, as Paróquias Nossa Senhora maculada Conceição Aparecida, São José e Nossa Senhora Conquistadora, viveram nos últimos dias, em todas as comunidades, momentos intensos de orações, sendo em sufrágio da alma do Papa Francisco e pelo Conclave, para que os Cardeais fossem conduzidos pelo Espírito Santo.

Agora, já com o Papa eleito, o padre Irineu Machado da Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, diz que querem caminhar com ele, o sucessor de Pedro, a quem o Senhor Jesus, confiou a condução da Igreja ( João, 21, 17 ).

-Com ele, vamos seguir guardando a fé e defendendo-a, conforme as Sagradas Escrituras e a Tradição da Igreja. Estaremos de portas abertas, numa Igreja Sinodal, onde todos sintam-se amados, acolhidos e valorizados de modo especial, os que estão à margem, lembrando o que disse Jesus: ” Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância ” ( João, 10,10 ).