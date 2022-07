Parque Aeólico da Serra do Caverá terá investimento de 1,4 bilhão de reais

Na primeira sessão de plenária de julho, nesta terça-feira dia 5, a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade (48 votos),

O projeto de lei nº 40/2022, do Deputado Frederico Antunes, foi aprovado na Assembléia Legislativa que irá possibilitar a instalação de um parque eólico na Serra do Caverá, em Rosário do Sul. Na prática, a proposição aprovada hoje, revoga a lei n° 12.355, criada há 17 anos, que impunha obstáculos legais ao empreendimento, pois considerava parte da área como integrante do patrimônio cultural, histórico, geográfico, natural, paisagístico e ambiental do Rio Grande do Sul. E que acabava impedindo o desenvolvimento econômico da região da Fronteira Oeste.

O complexo eólico na Serra do Caverá, terá investimento de R$ 1,4 bilhão, conduzido pela empresa Integra Energia e a Cooperativa Creral. Serão 50 aerogeradores de 120 metros de altura, localizados em 6 mil hectares, com capacidade instalada de 250 MW à 300 MW, cerca de 8% da demanda média de energia do Estado. E serão gerados cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos.

Desde que o projeto de lei foi protocolado no parlamento gaúcho, em março deste ano, o Deputado Frederico promoveu e participou uma série de reuniões, tanto de forma presencial como de modo virtual, para debater a proposta com deputados, vereadores, prefeitos, lideranças políticas e empresariais. Em seu discurso na tribuna do plenário, Antunes relembrou a agenda que foi cumprida, o entendimento comum que foi construído ao longo dos meses, além da mobilização da comunidade da Fronteira Oeste pelo investimento.

Segundo o mapa eólico do RS, o local é indicado como de excelente qualidade de ventos e com grande potencial para o desenvolvimento do projeto eólico. Se confirmada a expectativa para a geração comercial, o empreendimento poderá se transformar em usina, após a venda da energia através de leilão público ou no mercado de consumidores livres.

A Serra do Caverá é uma formação rochosa de larga extensão territorial, localizada nos limites do municípios de Rosário do Sul, Santana do Livramento, Alegrete e Cacequi