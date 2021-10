Parque Aldo Fagundes será mais uma área verde e de laser para a população

A Administração Municipal deu destaque para o ato oficial de lançamento da pedra fundamental do Parque Aldo Fagundes , no largo da avenida Tiaraju. Incluída na programação dos 190 anos de Alegrete, a solenidade contou com a participação da quase totalidade dos secretários municipais e da comitiva liderada por Cosete Ramos que veio de Brasília para participar dos festejos de aniversário.



O projeto de lei Ordinária número 018/2021 que dá a denominação de Parque Aldo Fagundes foi apresentado na Câmara Municipal pelo vereador João Leivas/MDB, sendo aprovado pelos pares da Casa na sessão do último dia 18. Virou a Lei 6.396 de 22 de outubro de 2021, com o nome de Parque Aldo Fagundes.

O Parque Aldo Fagundes é uma homenagem ao conterrâneo que se destacou na política, tendo sido secretário de administração, vice-prefeito e prefeito interino do Município. Foi deputado estadual por um mandato e deputado federal por quatro mandatos. No ano de 2001 foi eleito presidente do Tribunal Superior Militar, sendo o primeiro civil a tomar posse como presidente dessa alta Corte. Foi casado com Maria Luzia Schesttfeldt Fagundes, com quem teve quatro filhos.



O parque , conforme projeto, compreenderá uma importante área verde da cidade, com espaços para a prática de esportes, ciclovia, playground, tudo para o lazer da comunidade. O projeto conta com a participação da Universidade Federal do Pampa, coordenado pelo prof. Dr. Ederli Marangon e pelos acadêmicos Leonardo Mendonça, Rubens Silveira, Vitor Dornelles.



Em sua manifestação por ocasião do lançamento da Pedra Fundamental, o vereador João Leivas disse da grata satisfação de, no aniversário da cidade, a comunidade ganhar um local digno da história de Aldo Fagundes. Destacou a participação da Câmara Municipal e seu pensamento pluri , entendendo o o alcance da proposta, nominando os colegas Cléo Trindade e Itamar Rodriguez que estavam presentes no ato. Enalteceu a história do conterrâneo Aldo Fagundes alegretense que participou da Constituinte de 1988 com Ulisses Guimarães.



Também se pronunciou Airton Amaral, presidente do MDB. Ana Cecília Fagundes, filha de Aldo, fez um bonito pronunciamento sobre seu pai, afirmando que “a homenagem não poderia ser mais bonita e vai eternizar o nome dele na cidade”. Agradeceu ao prefeito Márcio e ao vereador João Leivas, pelo gesto. Vocês estarão sempre nos corações da família”, pronunciou.



O bom número de convidados ouviu ainda a poesia sobre Aldo e sua terra, lida pelo jovem advogado Carlos Henrique Costa, assim como palavras de carinho de Adão Faraco, afirmando que o nome de Aldo ficará eternizado no coração dos alegretenses. O diretor do Campus Alegrete da UNIPAMPA, Ederli Marangon, relatou que o projeto está nas mãos de três alunos do curso de Engenharia Civil, está sendo desenhado em harmonia com o entorno. ”Que seja bonito, útil e atenda aos interesses da comunidade”, desejou.



O vice-prefeito Jesse Trindade Santos apontou que o parque proporcionará espaço com qualidade de vida. O prefeito Márcio Amaral, no encerramento, disse de seu reconhecimento à equipe que trabalhou no projeto, destacando a UNIPAMPA plenamente integrada. Que Alegrete é uma cidade rica em parques e áreas verdes e este novo parque é o reconhecimento à importância de Aldo em nossa história. À filha de Aldo Fagundes, Ana Cecília, o prefeito prometeu que no ano que vem o empreendimento deverá estar pronto.



A bênção da pedra fundamental esteve a cargo do Padre Pedro Navarro, da Igreja Católica e pastor Rodrigo Erstling, da Igreja Luterana do Brasil.