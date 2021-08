Parque Rui Ramos atrai muita gente para fotos tendo geada como cenário

Share on Email

Para uns o frio é algo terrível e levantar cedo esta fora de todas as cogitações, diante das temperaturas negativas como vem fazendo nos últimos dia em Alegrete. Claro que os que tem sair para trabalhar a única opção e se “entrouchar” e sair de casa.

Mas um fato que chama atenção é o número de pessoas que param no Parque Rui Ramos, bem cedo, com a grama coberta de geada, para fazer fotos e registrar o fenômeno que só acontece nesta época do ano.

Friagem no parque Rui Ramos

A sensação térmica é insuportável, mas por alguns minutos parece que as pessoas esquecem disso e vibram com as cenas que captam de seu celular e isso antes da oito hora das manhã.

Muitos desses corajoso informam que enviam fotos para familiares que estão em estados do Nordeste e norte do Brasil onde não faz essa friagem.

Na área rural o frio é ainda mais rigoroso. A artista plástica alegretense, Tina Santos, registrou a geada no dia 30 de julho em sua estância, no interior de em Quaraí, com menos 3,4 ºC.

Friagem no interior

Além disso sempre tem as pessoas que não abrem mão das atividades físicas e vão ao parque correr ou fazer caminhadas, mesmo com toda essa friagem.

O médico ortotraumatologista, Leonardo Galloni, lembra que é importante se movimentar mesmo no frio, porque o corpo precisa, claro que com agasalhos adequados, fazendo os alongamentos antes e depois dos exercícios para evitar lesões . As atividades ao ar livre agora na pandemia são as mais indicadas.