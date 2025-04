Parte da safra de melancia é irregularmente descartada na Avenida Alexandre Lisboa

Share on Email

Na manhã desta quinta-feira (17), na Avenida Alexandre Lisboa, onde tradicionalmente é conhecida por ser “Avenida das Melancias”, a reportagem do PAT flagrou um certo desleixo na única banca que está montada na localidade. Vale destacar que a estrutura da banca está montada, porém, não havia servidores e produtos sendo comercializados.

Na parte de trás da tenda, algumas frutas que pareciam estar estragadas ou vencidas, foram descartadas causando mau cheiro e até cercadas por alguns bichos que estavam no local. A reportagem do PAT tentou contato com alguns produtores e populares da volta para entender quem fez aquele descarte, mas não obteve retorno.

Além disso, a reportagem entrou em contato com a secretária de agricultura e pecuária, Gabriela Weiler, para informa-la que aquela situação estava em andamento num ponto tão popular para os produtores alegretenses. Segundo a servidora, ela pediu para que servidores da pasta fossem até o local e verificassem de perto e uma solução fosse tomada de imediato.

A safra da melancia foi uma das maiores dos últimos anos sendo considerada ótima pelos produtores que concederam entrevistada ao PAT no mês de janeiro. Segundo estimado, mais de 100 frutas diariamente eram vendidas por banca n k local que é tradicionalmente conhecido como “Avenida das Melancias”.