Parte dos consumidores de energia elétrica ficará sem conta de luz em agosto

Cerca de 740 mil consumidores da CPFL RGE no Rio Grande do Sul, o equivalente a aproximadamente 23% dos clientes da concessionária, não receberão a conta de luz referente ao mês de agosto de 2026. A medida foi adotada pela empresa após uma atualização do sistema que provocou alterações nas datas de faturamento de parte dos consumidores.

Segundo a CPFL RGE, a mudança ocorreu porque, durante o processo de migração do sistema, alguns clientes tiveram o vencimento da fatura referente ao consumo de julho transferido para agosto. Para evitar que esses consumidores tivessem duas contas com vencimento no mesmo mês, a concessionária decidiu bloquear a emissão da fatura de agosto.

O gerente de Serviços Comerciais da CPFL RGE, Fábio Calvo, explicou que a alteração nas datas de faturamento motivou a decisão.

“Em razão dessa migração, no mês de julho nós tivemos em algumas situações o deslocamento da data de faturamento dos clientes. Quando isso aconteceu, a conta de alguns clientes referente ao período de julho transformou o vencimento dela para agosto. Então, optamos por fazer o bloqueio da fatura de agosto”, explicou.

Cobrança será parcelada

O valor correspondente ao consumo de agosto não será cancelado. A cobrança será realizada posteriormente, de forma automática, em seis parcelas iguais, sem juros ou acréscimos, com vencimentos previstos entre outubro de 2026 e março de 2027.

Em setembro, os consumidores afetados receberão uma fatura contendo apenas o detalhamento do valor referente ao período, acompanhada da indicação “NÃO RECEBER”. O documento servirá para que o cliente possa conferir o valor que será posteriormente parcelado.

A medida também será aplicada aos consumidores que utilizam débito automático. Nesse caso, não será necessário realizar qualquer procedimento adicional.

De acordo com a concessionária, não será possível quitar o valor integralmente ou alterar a quantidade de parcelas. A empresa afirma que optou pelo parcelamento em seis vezes para reduzir o impacto financeiro sobre os consumidores.

Consumidores de Alegrete serão comunicados

A CPFL RGE não informou quantos consumidores de Alegrete serão atingidos pela medida. A concessionária, no entanto, garante que os clientes afetados serão previamente comunicados.

Quem não receber qualquer comunicado da empresa não será impactado e deverá seguir normalmente o calendário de faturamento.

A orientação é que os consumidores acompanhem as informações encaminhadas pela concessionária e, em caso de dúvidas, procurem os canais oficiais de atendimento.

Entenda a mudança

Cerca de 740 mil consumidores da CPFL RGE no Rio Grande do Sul serão afetados;

da CPFL RGE no Rio Grande do Sul serão afetados; O número corresponde a aproximadamente 23% dos clientes da concessionária;

da concessionária; A conta referente ao consumo de agosto de 2026 não será cobrada naquele mês ;

; Em setembro, os consumidores afetados receberão um documento apenas para conferência, identificado como “NÃO RECEBER” ;

; O valor será dividido automaticamente em seis parcelas sem juros ou acréscimos ;

; As parcelas serão cobradas entre outubro de 2026 e março de 2027 ;

; O parcelamento também será aplicado a clientes com débito automático ;

; Não será possível pagar o valor integral de uma só vez nem alterar o número de parcelas;

Os consumidores afetados serão comunicados pela CPFL RGE;

Quem não receber comunicado não será impactado pela alteração.