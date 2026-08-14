Parte dos consumidores de energia elétrica ficará sem conta de luz em agosto

Cerca de 740 mil consumidores da CPFL RGE no Rio Grande do Sul, o equivalente a aproximadamente 23% dos clientes da concessionária, não receberão a conta de luz referente ao mês de agosto de 2026. A medida foi adotada pela empresa após uma atualização do sistema que provocou alterações nas datas de faturamento de parte dos consumidores.
Segundo a CPFL RGE, a mudança ocorreu porque, durante o processo de migração do sistema, alguns clientes tiveram o vencimento da fatura referente ao consumo de julho transferido para agosto. Para evitar que esses consumidores tivessem duas contas com vencimento no mesmo mês, a concessionária decidiu bloquear a emissão da fatura de agosto.
O gerente de Serviços Comerciais da CPFL RGE, Fábio Calvo, explicou que a alteração nas datas de faturamento motivou a decisão.
“Em razão dessa migração, no mês de julho nós tivemos em algumas situações o deslocamento da data de faturamento dos clientes. Quando isso aconteceu, a conta de alguns clientes referente ao período de julho transformou o vencimento dela para agosto. Então, optamos por fazer o bloqueio da fatura de agosto”, explicou.
Cobrança será parcelada
O valor correspondente ao consumo de agosto não será cancelado. A cobrança será realizada posteriormente, de forma automática, em seis parcelas iguais, sem juros ou acréscimos, com vencimentos previstos entre outubro de 2026 e março de 2027.
Em setembro, os consumidores afetados receberão uma fatura contendo apenas o detalhamento do valor referente ao período, acompanhada da indicação “NÃO RECEBER”. O documento servirá para que o cliente possa conferir o valor que será posteriormente parcelado.
A medida também será aplicada aos consumidores que utilizam débito automático. Nesse caso, não será necessário realizar qualquer procedimento adicional.
De acordo com a concessionária, não será possível quitar o valor integralmente ou alterar a quantidade de parcelas. A empresa afirma que optou pelo parcelamento em seis vezes para reduzir o impacto financeiro sobre os consumidores.
Consumidores de Alegrete serão comunicados
A CPFL RGE não informou quantos consumidores de Alegrete serão atingidos pela medida. A concessionária, no entanto, garante que os clientes afetados serão previamente comunicados.
Quem não receber qualquer comunicado da empresa não será impactado e deverá seguir normalmente o calendário de faturamento.
A orientação é que os consumidores acompanhem as informações encaminhadas pela concessionária e, em caso de dúvidas, procurem os canais oficiais de atendimento.
Entenda a mudança
- Cerca de 740 mil consumidores da CPFL RGE no Rio Grande do Sul serão afetados;
- O número corresponde a aproximadamente 23% dos clientes da concessionária;
- A conta referente ao consumo de agosto de 2026 não será cobrada naquele mês;
- Em setembro, os consumidores afetados receberão um documento apenas para conferência, identificado como “NÃO RECEBER”;
- O valor será dividido automaticamente em seis parcelas sem juros ou acréscimos;
- As parcelas serão cobradas entre outubro de 2026 e março de 2027;
- O parcelamento também será aplicado a clientes com débito automático;
- Não será possível pagar o valor integral de uma só vez nem alterar o número de parcelas;
- Os consumidores afetados serão comunicados pela CPFL RGE;
- Quem não receber comunicado não será impactado pela alteração.
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