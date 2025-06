Participantes de Alegrete vencem o 20º Reponte das Artes Gaúchas em São Chico

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

De Alegrete, quatro representações se destacaram no evento, que promove a arte e a cultura gaúcha. O CTG Farroupilha levou quatro invernadas artísticas a São Francisco de Assis para participar da vigésima edição do Reponte das Artes Gaúchas.

No evento promovido pelo CTG Pedro Telles Tourem, com a participação de inúmeros grupos de dança de diversas cidades, o CTG Farroupilha saiu vitorioso nas quatro apresentações. Vale destacar que, além da modalidade principal — as danças tradicionais — o rodeio também contou com competições de declamação, canto, gaita e dança de salão.

Na gaita, Rodrigo Pierry, representando o CTG Farroupilha de Alegrete, foi o grande campeão. Já Mariana dos Santos Rohan, do CTG Vaqueanos da Fronteira, conquistou um primeiro e um segundo lugar como intérprete.

O ponto alto do Reponte em São Chico foi o excelente desempenho das invernadas artísticas do CTG Farroupilha. A entidade conquistou o primeiro lugar como melhor coreografia de entrada nas categorias mirim, adulta, veterana e xirú. Também foi premiada com o primeiro lugar nas danças tradicionais nas mesmas categorias. A invernada adulta do CTG Vaqueanos ficou em terceiro lugar.

A categoria juvenil foi a única que o Farroupilha optou por não participar, mas nesta, o título também veio para Alegrete através do DTG Juventude campeão nas danças tradicionais e um 2º lugar com melhor coreografia.

O Grupo Nativista Ibirapuitã também participou do Reponte. Com a invernada mirim, o GNI trouxe um 2º lugar melhor coreografia. Leonardo Kurz, foi o 2º colocado na declamação mirim, competindo pelo GNI.

