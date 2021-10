Participe do maior evento contábil da América Latina

Atenção profissionais contábeis!

Encerra nesta quarta-feira(13 de outubro) as inscrições para o maior evento contábil da América Latina – XXXIV Conferência Interamericana de Contabilidade e XVIII Convenção de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul.



Acesse o site do evento cic-ccrs.com inscreva-se e conheça a programação.



De 19 a 21 de outubro de 2021, participe do maior evento contábil da Améri Latina – XXXIV Conferência Interamericana de Contabilidade e XVIII Convenção de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, que acontecerá no Salão de Atos da PUC/RS na cidade de Porto Alegre/RS com o lema “Contabilidade e Tecnologia – Aliança para o Desenvolvimento das Nações”.



Os eventos conjuntos acontecerão de forma híbrida e fazem parte da parceria entre a Associação Interamericana de Contabilidade (AIC) e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/RS), com o apoio do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).



Esse momento único para o mundo contábil acontecerá de forma híbrida, cumprindo todos os protocolos e uma extensa programação de palestras com nomes renomados do universo contábil, apresentação de trabalhos e painéis de debates.



O público presente terá a oportunidade de intercâmbio de experiências e conhecimentos, além de network.



Faça sua inscrição e participe desse momento histórico da contabilidade brasileira e latino-americana.

Nesta quarta-feira (13/10), encerra-se o prazo para efetuar a inscrição presencial no evento cic-ccrs.com

E, também, nesta quarta-feira, estarão disponíveis na plataforma do evento, workshops sobre posicionamento digital, perícia, auditoria, cooperativismo, black money, blockchain, sustentabilidade, malhas tributárias e algoritmos, e dia 18, o XIII Congreso Interamericano de Educadores Del Area Contable, 100% on-line.

Fonte:

Ruvana de Carli – Jornalistada Divisão de Comunicação Social

Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul