Partido Comunista do Brasil destina emenda para saúde em Alegrete

No último dia 18, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), representado pelo vereador Gilmar de Lima Martins, recebeu em Alegrete a visita dos assessores da deputada estadual Bruna Rodrigues: Luiz Goulart e Eriane Pacheco.

Eriane esteve na cidade representando a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, participando também da Conferência Municipal das Mulheres.

Durante o encontro, foi realizado o ato simbólico de entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, proposta pela deputada Bruna. O recurso já está liberado e será destinado à Secretaria Municipal de Saúde, com aplicação na área de atenção básica do município.

Segundo Martins, essa é mais uma contribuição do PCdoB, por meio de suas representações na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, utilizando o instrumento das emendas parlamentares para beneficiar Alegrete.

O valor soma-se a outra iniciativa da deputada federal Daiana Santos, que destinou, ano passado, R$ 260 mil para a Santa Casa de Caridade do município.

O ato de entrega ocorreu na Câmara e contou com a presença do vereador Gilmar de Lima Martins, dos assessores da deputada, do presidente do Legislativo, vereador Cléo Trindade, do vice-prefeito Luciano Belmonte e da secretária municipal de Saúde, Heili Temp.