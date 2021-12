Partidos, em Alegrete, começam a definir pré candidatos para a próxima eleição

Os partidos com representação em Alegrete já se articulam e discutem possíveis pré candidaturas aos cargos de deputados estaduais e federais.

E já adiantando os que já estão mais encaminhados, levantamos o que os partidos já definiram.

O presidente do Partido Progressista, Henrique Dornelles diz que o pré candidato, por Alegrete, a deputado estadual é Lucio do Prado e pela Região vem, novamente, Frederico Antunes. Nomes para outros a cargos ainda serão definidos, aponta.

Em relação ao MDB , Airton Amaral informa que não tem nenhum candidato indicado até o momento, porque precisam estudar bem os nomes, já que precisam ter interesse em nosso município e não pulverizar votos em candidatos que muitos nem conhecem na cidade, como houve em eleições anteriores. Adiantou que estão conversando com José Ivo Sartori e Alceu Moreira para concorrer ao governo do Estado, mas ainda não há nada definido.

O PDT já tem nome indicado, tanto à Assembleia Legislativa como à Câmara Federal. O atual vereador Moisés Fontoura é o pré a deputado estadual pelo partido e como federal vai concorrer, novamente, o alegretense Afonso Antunes da Motta e a presidência da República Ciro Gomes, informou a presidente do PDT Firmínia Soares.

O PT ainda não tem nomes. Segundo a presidente do Partido, Preta Mulazzani, a sigla está debatendo nomes, um seria do jornalista e ex vereador Paulo Berquó a deputado estadual. Alguns grupos do partido definiram apoiar candidatos regionais para ter representação, e a quem recorrer, em caso de demandas e projetos que precisem de apoio em âmbito estadual.

Outros partidos contatados pela reportagem não atenderam ou não deram retorno até o fechamento deste post.