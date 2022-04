Páscoa terá chocolates mais caros

Share on Email

Este ano, já com tudo liberado, inclusive o não uso de máscara em ambiente aberto, a Páscoa será comemorada de forma diferente.

E como é tradicional, as pessoas presentearem seus filhos com chocolate e as lojas e mercados que vendem essas delícias já tem uma infinidade de ofertas.

Ovos de chocolate em mercados de Alegrete

Os preços dos chocolates subiram, uma média, de 30% em relação a Páscoa de 2021.

Mesmo assim, muitos dizem que vão comprar, principalmente para as crianças, porque a páscoa e mágica para elas.

E tem muitos que vão comprar antecipado para evitar as correrias de última hora.

Ovos de chocolate em mercados de Alegrete

Fora os chocolates, a data marca a ressureição de Cristo. E as igrejas terão programação especial com missas e cultos, na Semana Santa .