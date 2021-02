“Passageiro” agride e rouba carro de motorista de aplicativo em Alegrete

Compartilhe















Trabalhador foi agredido na manhã desta quinta-feira(11), e teve o carro roubado, em Alegrete.

Por volta das 6h de hoje, o motorista de um aplicativo de transporte alternativo foi acionado para uma corrida, através de uma chamada pelo WhatsApp. O “passageiro” identificou-se como Guilherme e encontrava-se em uma residência na rua Panamá, bairro Vera Cruz. A vítima foi até o endereço citado, com seu carro, GM/Onix, de placas, PXX 5E83.

O indivíduo entrou no carro e, com ele, também havia uma mulher. No primeiro momento, eles informaram que o endereço para o destino seria a rua Barão do Cerro Largo, porém, neste local, o homem solicitou que o condutor aguardasse um instante e a mulher ficou no carro. Pouco tempo depois, “Guilherme” retornou e disse que não tinha o dinheiro para pagar a corrida e que precisavam ir até o bairro Capão do Angico para pegar o valor. Em ato contínuo, a vítima seguiu em direção à Zona Leste com o casal. No endereço, que o homem informou, novamente o motorista ficou no carro aguardando o acusado, que desceu sozinho e entrou em uma residência. Quando o “passageiro” retornou, comentou que não tinha sido atendido, portanto teria que ir até o bairro Tancredo Neves(Varzea), para conseguir o dinheiro. Como já estava há um bom tempo com o casal e, confiando no acusado, a vítima foi até o endereço solicitado.

Desta vez, o indivíduo desceu e quando retornou comentou que tinha o valor, mas iria pagá-lo depois que ele deixasse a mulher na rua Panamá, bairro Vera Cruz e ele na rua Negrinho do Pastoreiro. Quando chegaram no local em que a mulher desceu, “Guilherme” que estava no banco da frente (carona) desferiu um cotovelaço na vítima e o gravateou tentando estrangulá-lo. Na sequência, o acusado pegou uma caneta do painel e estocou o condutor na face (vítima com lesão), alertando que ele descesse do Onix, caso contrário iria “puxar” um cano. Desta forma, a vítima entregou o veículo.

O registro foi realizado na Delegacia e o suspeito identificado pela vítima. A Polícia Civil já realiza ações para recuperar o Onix. O carro está com um amassado na lateral do carona. Se alguém tiver qualquer informação deve entrar em contato com a Polícia Civil – 3422-4525 ou através do whatsApp 55 99617-9614.