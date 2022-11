Passageiro de caminhonete morre após ser atingido por pedra na ERS-223, em Ibirubá

Um homem de 35 anos, carona em uma caminhonete, morreu após ser atingido por uma pedra na ERS-223, em Ibirubá, no Norte do estado, na quinta-feira (10). Ele foi identificado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) como Lucas Mendes de Souza.

De acordo com o CRBM, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 60 da rodovia, por volta das 16h, em uma região conhecida como Esquina São Carlos. O motorista da caminhonete ultrapassava um caminhão quando o para-brisa foi perfurado pela pedra e atingiu Souza no peito. Ele morreu em consequência do ferimento. O motorista do veículo não se feriu.

A Polícia Civil vai investigar o caso. A suspeita inicial é de que a pedra tenha sido projetada contra o para-brisa a partir do pneu do caminhão.

A prefeitura de Coxilha, cidade em que Souza tinha uma empresa, declarou luto de três dias e divulgou uma nota lamentando a morte:

“O Município de Coxilha manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Lucas Mendes de Souza. Lucas investia em Coxilha, onde era empresário e atuava no ramo de pneus. Haverá luto oficial de três dias, a contar desta data. A Administração Municipal de Coxilha se solidariza com os familiares e expressa as mais sinceras condolências”.