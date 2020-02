Passagem do Capivari está interrompida para rebaixar subida de caminhões

A Associação dos Arrozeiros definiu com a Construtora Alegretense que, na nesta quinta feira (13),desde parte da manhã até às 16h, está ser interditada a passagem pelo leito do Arroio Capivari para colocar asfalto. Foi feito o rebaixamento da subida do rio para evitar que as carretas atolem.

A presidente da Associação, Fátima Marchezan, conta com a compreensão de todos, porque a passagem vai ser interrompida para melhorar o acesso de carreta e evitar que atolem, principalmente na época do escoamento da safra.

-O trabalho está ficando muito bom. Ontem passei por lá e nossos caminhões estão cruzando por ali desde domingo, sem qualquer problema, diz a presidente da Associação.

O trabalho é realizado pelo DAER e a Associação dos Arrozeiros de Alegrete agradece ao Departamento, em Porto Alegre, por ter autorizado o serviço a título de emergência para a safra.

A troca do madeirame foi autorizada também é está prevista para esse mês ainda. A Associação está trabalhando junto com a UNIPAMPA e UFSM para o projeto da ponte nova que dê passagem para cargas pesadas.

Vera Soares Pedroso