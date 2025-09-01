Passeata “Quebrando o Silêncio” aborda riscos no ambiente digital

No sábado, 30 de agosto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia promoveu em Alegrete a passeata “Quebrando o Silêncio”.

31 de agosto de 2025 Flaviane Antolini Alegrete

A iniciativa teve como foco a conscientização da comunidade sobre a vulnerabilidade no mundo digital, destacando os riscos do consumo desorientado de conteúdos e da ausência de orientação adequada.

O evento reuniu diferentes ministérios da igreja, que participaram da mobilização e auxiliaram na entrega de revistas com informações sobre o tema. O material buscou apresentar dados e orientações para prevenir situações de abuso no ambiente virtual e também discutir como a exposição descontrolada pode levar usuários a reproduzirem comportamentos nocivos.

A passeata fez parte do programa anual “Quebrando o Silêncio”, campanha da denominação religiosa que ocorre em diversos municípios do país e que, em 2024, voltou sua atenção às consequências do uso das tecnologias digitais.

