Passeata “Quebrando o Silêncio” aborda riscos no ambiente digital

A iniciativa teve como foco a conscientização da comunidade sobre a vulnerabilidade no mundo digital, destacando os riscos do consumo desorientado de conteúdos e da ausência de orientação adequada.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O evento reuniu diferentes ministérios da igreja, que participaram da mobilização e auxiliaram na entrega de revistas com informações sobre o tema. O material buscou apresentar dados e orientações para prevenir situações de abuso no ambiente virtual e também discutir como a exposição descontrolada pode levar usuários a reproduzirem comportamentos nocivos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A passeata fez parte do programa anual “Quebrando o Silêncio”, campanha da denominação religiosa que ocorre em diversos municípios do país e que, em 2024, voltou sua atenção às consequências do uso das tecnologias digitais.