Passeio Ciclístico alusivo ao mês do Meio Ambiente encerra com plantio de árvore

A realização do Passeio Ciclístico alusivo ao mês do Meio Ambiente, promovido pela Secretaria do meio Ambiente e apoio das Secretarias de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e Educação, Cultura, Esporte e Lazer, contou com representantes dos grupos de ciclistas Rolê de Bike, Trilha Aventura, Colombo Bike, Giro Noturno e Ciclo Vascão.

Antes da largada, mais de 50 ciclistas participaram de uma dinâmica para um breve aquecimento a cargo do professor do Sesc, João Otávio. A diretora do Sesc, Cláudia Rizatti esteve presente antes da largada. Além da Secretária Gabriela Segabinazi, as presenças do secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Uilliam Rodolfo Almeida que inclusive participou com sua bike, assim como o diretor da secretaria, Tenente Nei Machado.

O procurador geral do Município, Paulo Faraco esteve no Centro Cultural dando um incentivo aos participantes. O vereador Pedro Ataídes (MDB) pedalou durante todo o percurso.

Ciclistas de todas as idades participaram do passeio. O de menor idade a participar foi destaque,o garotinho Théo, de oito meses, confortavelmente acomodado em um reboque especial atrelado à bike do pai Jardel Colombo e a participação da mãe, Diulle. Théo comportou-se maravilhosamente bem em todo o percurso.

No retorno, o grupo participou do plantio de uma árvore (pitanga), na avenida Freitas Valle. A secretária Gabriella agradeceu a participação de todos e reforçou que o passeio teve o objetivo de conscientizar as pessoas a utilizarem a bicicleta como meio de locomoção e ao mesmo tempo incentivar o cuidado para com o meio ambiente. A Guarda Municipal e uma equipe de Segurança deram o apoio logístico ao passeio.

Fotos: Vagner Torres, Alair Almeida e Secretaria de Segurança Fonte: Alair Almeida