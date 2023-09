Passeio ciclístico integra programação dos 63 anos da Escola Farroupilha

Share on Email

A Escola Estadual Farroupilha, localizada no bairro Vera Cruz, comemora 63 anos dedicados a educação de crianças e jovens em Alegrete. Foram realizadas várias atividades culturais e esportivas para comemorar as mais de seis décadas de trabalho de ensino – aprendizagem deste educandário aqui no Município.

Neste dia 1 de setembro, professores, alunos e comunidade se integraram numa atividade esportiva para marcar o aniversário do Farroupilha. Um passeio ciclístico envolveu com alegria seus partipantes que partiram da frente do Farroupilha e percorreram várias ruas até chegarem a Praça Nova e depois retornaram à escola.

A equipe diretiva integrada pelas professoras Luciana Reinoso Soares, Vice, Eliane Mengue e Karem Simões da Silva destacam a participação de todos em mais um aniversário do Farroupilha, cuja equipe busca sempre realizarem projetos que vem a desenvolver ainda mais a prte pedagógica e o ensino aprendizagem.