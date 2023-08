Passeio ciclístico, neste sábado, encerra Semana da Família em Alegrete

Numa proposição do vereador Bispo Ênio, foi realizada a Semana da Família, que conforme ele foram dias importantes para fortalecer e ressaltar o dever das instituições em zelar pelas famílias e a promoção do seu fortalecimento. E para este sábado está marcado um passeio ciclístico, com saída às 9h, em frente ao Centro Cultural e chegada em frente ao prédio do Poder Legislativo. O vereador diz que todos que têm bikes estão convidados a participar desta atividade e fortalecer o sentimento de família tão importante a todos nós. Esse evento tem apoio do Exército, Guarda Municipal e das famílias, disse o vereador.

A Semana das Famílias se desenvolverá sempre na semana que antecede o Dia dos Pais, em agosto. “Neste período, a sociedade civil organizada e a s igrejas de diversas denominações religiosas, bem como o poder público serão provocadas a realizar atividades diversas, incluindo palestras, atividades de lazer, cultura e cidadania em educandários e espaços públicos”, explica Bispo Ênio.

O parlamentar sustenta que a Semana das Famílias deverá a cada ano promover experiências diferentes. “As comunidades devem exercitar sua criatividade”, sugere. “A Família é a fonte de todas as vocações e seu sentido e importância devem ser exaltadas durante todos os dias do ano, mas a data motivará todos à reflexão e participação”, argumenta.

– Quanto mais nossas famílias compreenderem a importância de cultivar dentro dos lares valores como o respeito, a amorosidade, a fé e a esperança, estaremos semeando futuro e esperança.

O projeto foi aprovado por unanimidade na Casa.