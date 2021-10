Passeio Ciclístico “Outubro Rosa” do Trilha Aventura coloriu a noite alegretense

Na noite de terça-feira (19), o Grupo Trilha Aventura realizou um passeio ciclístico alusivo ao Outubro Rosa. A campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero, foi o objetivo principal do evento.

A concentração em frente ao Centro Cultural reuniu 63 ciclistas que emprestaram um colorido especial na noite primaveril. Com balões e roupas rosas dezenas de mulheres marcaram presença. Teve até crianças participando do passeio.

Os ciclistas saíram do Centro Cultural em direção a General Sampaio e subiram a Marques do Alegrete, contornaram a Praça Nova e desceram pela Andradas.

Os ciclistas pedalaram pela Vasco Alves, fizeram uma volta na Praça Getúlio Vargas, desceram a Mariz e Barros, Avenida Tiaraju retornando na rótula do Fernandão no Centro Social e pela Tiaraju chegaram no Parque Rui Ramos.

Com um trajeto de aproximadamente 8km, o passeio do Outubro Rosa foi encerrado com a distribuição de mais de 50 brindes as participantes que concluíram o percurso.

“É importante a participação nessa retomada dos passeios. Hoje foi para celebrar o outubro rosa e tivemos boa adesão dos ciclistas. Sábado já teremos outros”, destacou Luciano Brasil, um dos integrantes do Grupo Trilha Aventura.

Fotos: Vagner Torres e Lucas Gutierrez