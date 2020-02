Passo Fundo registra primeiro caso suspeito de Coronavírus

Passo Fundo registrou o primeiro caso suspeito de Coronavírus nesta quinta-feira (27). A informação foi confirmada pela Secretária de Saúde do Município, Carla Beatrice Gonçalves.

De acordo com a secretária, trata-se de uma mulher que fez uma viagem em casal recentemente para a Europa. Por preservação de identidade, a idade e o país visitado não foram informados.

A mulher apresentou sintomas de gripe e do Covid-19, como febre e dores respiratórias. O material foi coletado e encaminhado ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Lacen), em Porto Alegre, para análise.

A secretária relatou que a mulher suspeita está isolada em casa e está com saúde regular.

A suposta vítima teria tido contato com alguma pessoa que também já estava com suspeita.

A Secretaria Municipal de Saúde trabalha com ações para evitar a contaminação do Coronavírus, sobretudo no Aeroporto Lauro Kortz e na Estação Rodoviária de Passo Fundo.

Carla também alertou que os hotéis estão sendo contatados em virtude da realização da 21ª Expodireto Cotrijal, na próxima semana, em Não-Me-Toque.

A orientação é obter cuidados básicos de higienização.

Fonte: Diário da Manhã