Passo Novo é uma das áreas mais atingidas pelo temporal, com casas destelhadas e moradores sem água e luz

A localidade registrou chuva intensa, granizo e fortes rajadas de vento, que provocaram danos em residências e deixaram moradores enfrentando problemas no fornecimento de energia elétrica e água.

Os primeiros relatos apontam para diversas casas destelhadas e imóveis atingidos pela água. Há também informações de moradores que ficaram desabrigados em razão dos danos provocados pelo temporal. A situação mobilizou moradores e voluntários, que começaram a se organizar para auxiliar as famílias atingidas.

A Defesa Civil já está no Passo Novo acompanhando a situação. O trabalho é coordenado por Adão Roberto, que está no local para verificar os danos e auxiliar na organização das providências necessárias.

Ainda não há um número oficial de casas atingidas, famílias afetadas ou pessoas que precisaram deixar suas residências. As informações que circulam neste momento são iniciais e deverão ser confirmadas pelas equipes responsáveis pelo levantamento.

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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete, que fica na região, também sofreu impactos. Há relatos de danos no telhado e alagamento no alojamento, além de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A mobilização também envolve voluntários de Alegrete. Entre as pessoas que se deslocam para auxiliar nas áreas atingidas está Bruno Borjão, que possui histórico de atuação voluntária em situações de emergência e já participou de ações de auxílio durante enchentes em Alegrete e Porto Alegre.

A situação permanece em acompanhamento e a prioridade neste momento é verificar as condições das famílias atingidas, identificar necessidades emergenciais e dimensionar os prejuízos.

Até o momento, não há informação de mortes ou feridos relacionados ao temporal. O Alegrete Tudo continua acompanhando a ocorrência e atualizará os dados conforme forem confirmados pelas autoridades.

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