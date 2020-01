Passo Novo está sem coleta de lixo há 15 dias

O serviço que era realizado todo sábado não vem sendo feito, diz moradora.

Moradores da Vila Passo Novo, reclamam que estão há quase 15 dias sem o serviço de recolhimento de lixo.

Uma dona de casa disse que por onde passa, a cena é a mesma, o acúmulo de lixo. Em algumas casas as lixeiras já não dão conta e muitas pessoas estão deixando o lixo no quintal. Mas também há o problema com os cães que acabam vasculhando as sacolas. Eles reclamam também do mau cheiro, o aumento de insetos, além do aspecto feio.

Em contato com a Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, secretario Jetter de Souza, foi informado que o caminhão de lixo quebrou na madrugada da última sexta-feira. Na segunda-feira vai providenciar que a coleta seja realizada.