Passo Novo: mais de 700 folhas de Brasilit são entregues aos moradores

De acordo com a Defesa Civil, aproximadamente 400 casas foram atingidas pelo temporal. A situação está estabilizada e, após uma primeira etapa emergencial, quando foram distribuídos cerca de seis mil metros de lona preta para proteger as residências, o atendimento passou a ser concentrado na entrega de materiais para a substituição das coberturas danificadas.

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O coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, informa que o município já entregou cerca de 700 folhas de Brasilit, utilizadas na cobertura das residências atingidas.

Segundo Rodrigues, os pregos e a mão de obra para a instalação das telhas ficam, inicialmente, sob responsabilidade dos próprios moradores. A exceção será para pessoas idosas ou doentes que, após avaliação criteriosa dos técnicos da Promoção Social, poderão receber também o auxílio do município para a realização do serviço.

O coordenador destaca ainda a participação dos voluntários desde as primeiras horas após o temporal. A própria comunidade do Passo Novo e do assentamento Novo Alegrete também tem se mobilizado para auxiliar as famílias atingidas.

“Desde o início, contamos com o apoio dos voluntários e da própria comunidade. Todos estão unidos e ajudando uns aos outros”, destaca Adão Roberto Rodrigues.

A Defesa Civil segue acompanhando a situação e realizando a distribuição dos materiais conforme a necessidade das famílias afetadas.