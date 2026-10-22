Passo Novo segue em recuperação, com reparos nos imóveis e cadastro para saque do FGTS

Algumas semanas após o temporal que provocou danos em residências e estabelecimentos comerciais no distrito de Passo Novo, em Alegrete, a comunidade segue trabalhando para recuperar as estruturas atingidas. Aos poucos, moradores e comerciantes realizam reparos em telhados, rebocos, vidros e outras partes dos imóveis, buscando restabelecer as condições de segurança e retomar a rotina.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo (PAT) conversou com o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, que atualizou as informações sobre o atendimento às famílias e as ações desenvolvidas pelo poder público na localidade.

Segundo o coordenador, as equipes ainda estão atendendo os moradores afetados, com a entrega de telhas e o acompanhamento de questões relacionadas à rede elétrica. Também está sendo realizado o recolhimento de materiais recicláveis resultantes dos danos e dos trabalhos de recuperação.

Entre as medidas adotadas pelos moradores, Rodrigues destacou que muitas pessoas optaram por comprar chapas de zinco para reforçar as coberturas, como forma de aumentar a segurança das estruturas. O levantamento sobre o número de casas e estabelecimentos que ainda estão em reconstrução segue em andamento.

De acordo com o coordenador, a Defesa Civil está realizando um levantamento detalhado dos imóveis atingidos, com visitas organizadas rua por rua. O objetivo é reunir informações mais precisas sobre a extensão dos danos e a situação das famílias afetadas.

Cadastro para saque do FGTS

Outra frente de trabalho envolve o cadastramento de moradores que podem ter direito ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Conforme Rodrigues, a Defesa Civil está realizando os cadastros e emitindo as declarações necessárias para encaminhamento à Caixa Econômica Federal.

O benefício depende do atendimento aos critérios estabelecidos para a modalidade de saque por calamidade. Os trabalhadores que se enquadram nas regras podem solicitar a retirada de valores disponíveis em suas contas, respeitando os limites previstos.

Auxílio e recursos para a reconstrução

Sobre a atuação do Executivo municipal, Rodrigues informou que a principal ajuda direta da Prefeitura de Alegrete tem sido a doação de telhas às famílias atingidas. O coordenador também ressaltou a importância de que os reparos nas estruturas sejam realizados por profissionais qualificados, considerando os riscos envolvidos nos trabalhos de reconstrução.

Em relação aos recursos destinados à recuperação dos danos, o coordenador informou que o Estado já encaminhou ajuda. No âmbito federal, os recursos estão vinculados aos projetos apresentados e seguem os trâmites necessários para liberação e execução.

Alguns repasses já foram feitos e estão em fase de tramitação no setor de compras do Município.”Estamos vendo ainda a questão da restruturação, algumas famílias já estão com tudo ok, mas outras ainda não, então fica difícil te exemplificar o quão reconstruído está o Passo Novo, disse Adão.

Enquanto os procedimentos administrativos avançam, moradores e comerciantes de Passo Novo seguem trabalhando na recuperação dos imóveis e na reorganização dos espaços atingidos pelo temporal. A reconstrução ocorre gradualmente, com reparos nas estruturas e a busca por condições para que a comunidade retome suas atividades.