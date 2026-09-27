Passo Novo sob a marca do granizo: mais de 400 casas atingidas e 3 mil pessoas afetadas

Toda a Vila do Passo Novo foi atingida pelo temporal de granizo registrado no sábado (26), em uma ocorrência que provocou danos em residências, estabelecimentos comerciais, veículos e outras estruturas da comunidade. As pedras de granizo apresentaram dimensões semelhantes às de uma laranja, com diâmetro estimado entre 7 e 10 centímetros, segundo os relatos e registros feitos após o temporal.

Os primeiros levantamentos da Defesa Civil apontam mais de 400 casas atingidas e aproximadamente 3 mil pessoas afetadas. Também foram identificados cerca de 700 pontos relacionados à atividade econômica com algum tipo de dano. Os números ainda são preliminares, já que as equipes continuam percorrendo a Vila e cadastrando as famílias para identificar a extensão dos prejuízos e as necessidades de cada morador.

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O coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, acompanha a operação desde os primeiros atendimentos e destacou a dimensão humana do que está sendo encontrado no local. Segundo ele, uma das partes mais difíceis do trabalho é presenciar o desespero de moradores que perderam parte da estrutura de suas casas e, em alguns casos, praticamente tudo o que tinham. A situação encontrada pelas equipes exige, além do levantamento dos danos, uma resposta imediata para garantir proteção às famílias.

A mobilização começou ainda na noite de sábado. O prefeito Jesse Trindade esteve no Passo Novo acompanhado do coordenador da Defesa Civil, enquanto equipes do Exército Brasileiro, da Guarda Municipal, da Brigada Militar e do Comando Rodoviário da Brigada Militar também foram deslocadas para a comunidade. Os trabalhos avançaram durante a madrugada e as equipes permaneceram no local até aproximadamente as 4h deste domingo. Às 7h, retornaram para dar continuidade às ações.

A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul também está no Passo Novo, participando do acompanhamento da ocorrência e do levantamento dos danos. A Coordenadoria Regional da Defesa Civil atua em conjunto com a estrutura municipal para reunir informações e apoiar os encaminhamentos necessários diante da dimensão do evento.

A operação reúne praticamente toda a estrutura da Prefeitura de Alegrete. Secretários, servidores e equipes de todas as secretarias municipais estão envolvidos nos trabalhos, além do Parque de Máquinas e das áreas de Meio Ambiente e Saúde. A atuação inclui atendimento aos moradores, levantamento das casas atingidas, cadastramento das famílias, distribuição de materiais e identificação das demandas mais urgentes.

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A Prefeitura de Alegrete já adotou medidas para garantir materiais de resposta imediata. O município adquiriu uma carga de telhas para atender as residências atingidas e também comprou mais lona para reforçar a proteção provisória das casas. Somada às aquisições, a estrutura municipal já distribuiu mais de 2 mil metros de lona aos moradores que tiveram os telhados danificados.

Os danos nas coberturas estão entre os principais problemas encontrados na comunidade. O impacto das pedras deixou muitas residências expostas, tornando necessária a utilização de lonas até que seja possível realizar a substituição ou reparação dos telhados.

A Prefeitura também está mobilizando a estrutura necessária para organizar a chegada e a distribuição de doações. Neste momento, os principais materiais necessários são telhas, especialmente Brasilit, lonas, colchões e cobertores.

O cadastramento das famílias é uma das etapas prioritárias da operação. Além de permitir identificar quem necessita de auxílio, as informações serão utilizadas na elaboração da documentação referente aos danos provocados pelo temporal. O município trabalha para encaminhar nesta segunda-feira (28) os procedimentos relacionados à declaração de situação de emergência.

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A Secretaria da Saúde também participa da operação, acompanhando as demandas dos moradores e integrando a estrutura de atendimento montada na comunidade.

Pontos de arrecadação

No Passo Novo, as pessoas que desejarem encaminhar doações diretamente para a comunidade podem entregar os produtos na sede do CDPN/CORREIOS, localizada na esquina da praça da comunidade. Segundo Itamar Rodriguez, que está no local desde sábado, o espaço é um dos pontos destinados ao recebimento das doações que serão utilizadas no atendimento às famílias.

O CTG Nico Dorneles está recebendo roupas e alimentos para serem destinados aos moradores atingidos.

O CTG Quero-Quero concentra a arrecadação de materiais de construção, principalmente telhas, necessárias para a recuperação das residências atingidas.

Na área central de Alegrete, o Palácio Ruy Ramos, na Praça Getúlio Vargas, também recebe doações para as famílias afetadas.

A Defesa Civil de Alegrete atende pelo telefone (55) 99158-9544.

Informações sobre doações podem ser obtidas pelo telefone (55) 99956-6385.

O trabalho de cadastramento, levantamento dos danos e atendimento aos moradores continua neste domingo em toda a Vila do Passo Novo, com a participação das equipes municipais, estaduais e das forças de segurança mobilizadas para a ocorrência.