Passo Novo vive dia de mobilização após temporal que deixou centenas de pessoas afetadas

A comunidade do Passo Novo, no interior de Alegrete, vive neste domingo (27) um dia de mobilização e solidariedade depois do forte temporal de granizo que atingiu a localidade na noite de sábado (26).

Mais de 250 pessoas estão entre as famílias afetadas pelo temporal, que provocou danos em residências, veículos e estruturas da comunidade. Muitas casas tiveram os telhados danificados ou completamente destelhados, deixando moradores expostos à chuva que voltou a atingir a localidade neste domingo.

Além dos danos materiais, a falta de energia elétrica e de água potável aumenta as dificuldades enfrentadas pelas famílias.

Desde ontem, equipes do Município, Defesa Civil, secretarias municipais, vereadores e voluntários trabalham no atendimento aos moradores e no levantamento dos prejuízos.

O prefeito Jesse Trindade acompanha as ações, juntamente com a Defesa Civil municipal e representantes da Defesa Civil do Estado. O Exército Brasileiro também participa dos trabalhos, assim como moradores que se mobilizaram para auxiliar as famílias atingidas.

Doações começaram a chegar ainda no sábado

A solidariedade também mobilizou moradores de Alegrete. Desde a noite de sábado, pontos de arrecadação passaram a receber produtos destinados às famílias atingidas.

Segundo informações repassadas à reportagem, três caminhonetes carregadas de doações já foram encaminhadas desde ontem, mas a necessidade continua.

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Neste momento, entre os itens mais necessários estão água potável, alimentos, colchões, cobertores, roupas de cama, roupas para adultos e crianças, produtos de higiene e limpeza, telhas e materiais de construção.

Onde entregar as doações

Passo Novo – sede do CDPN/CORREIOS

A orientação para quem pretende enviar doações diretamente para o Passo Novo é encaminhar os produtos para a sede do CDPN/CORREIOS, localizada na esquina da praça da comunidade, destacou Itamar Rodriguez que está no local desde sábado.

Esse é um dos pontos destinados ao recebimento das doações que serão utilizadas no atendimento às famílias.

CTG Nico Dorneles

O CTG Nico Dorneles está recebendo roupas e alimentos para serem destinados aos moradores atingidos.

CTG Quero-Quero

O CTG Quero-Quero está concentrando a arrecadação de materiais de construção, especialmente telhas, fundamentais para que as famílias possam começar a recuperar as casas atingidas.

Palácio Ruy Ramos

Na área central de Alegrete, o Palácio Ruy Ramos, na Praça Getúlio Vargas, também recebe doações para as famílias atingidas.

Defesa Civil

Outro ponto de arrecadação é a Defesa Civil de Alegrete, com entrada pela Rua Demétrio Ribeiro.

Defesa Civil de Alegrete:

📞 (55) 99158-9544

Informações sobre doações:

📞 (55) 99956-6385

Malharia da Terra

A Malharia da Terra, localizada na Rua Demétrio Ribeiro, 279, nos fundos da JK Engenharia, mantém um plantão de arrecadação.

O local recebe:

colchões;

cobertores;

alimentos;

roupas de cama;

produtos de higiene;

materiais de limpeza;

roupas para adultos;

roupas para crianças.

Informações e doações:

📞 (55) 99618-8888

Comunidade precisa de ajuda para enfrentar os próximos dias

A situação exige atenção especialmente porque muitas famílias tiveram as casas atingidas e ainda enfrentam problemas relacionados à cobertura dos imóveis, energia elétrica e abastecimento de água.

A chuva que voltou a cair neste domingo aumenta a preocupação dos moradores que estão com os telhados danificados.

Por isso, a mobilização de doações continua. Água potável, alimentos, colchões, cobertores, roupas, produtos de higiene e limpeza, telhas e materiais de construção estão entre os itens prioritários neste momento.

As equipes seguem no Passo Novo realizando atendimentos, distribuindo donativos e avaliando os danos provocados pelo temporal. A comunidade alegretense também pode contribuir compartilhando os pontos de arrecadação e ajudando a fazer com que as doações cheguem às famílias que mais precisam.

O Passo Novo começa a reconstruir o que o temporal levou, e a solidariedade tem sido fundamental neste momento.