Pastor Arnaldo foi mais uma vítima do Coronavírus: ele não resistiu às complicações da Covid

Alegrete perdeu na tarde de segunda-feira, um líder do meio evangélico, Pastor Arnaldo Gomes, aos 62 anos.

Pastor Arnaldo Gomes foi sepultado no final da tarde de ontem(7). Sem velório, ele foi homenageado com um cortejo realizado pelos familiares e membros da Igreja Centro de Avivamento, na rua Barão do Amazonas.

Internado desde o dia 15 de novembro, o pastor não resistiu a complicações da Covid-19. A notícia foi divulgada pelo ministério que o pastor atuava. Fiéis, amigos e familiares lamentaram a morte do pastor em rede social. Ele era natural de São Francisco de Assis, mas atuava há mais de 5 anos em Alegrete.

Radialista, membro do CIMEA, integrava a equipe pastoral do CAID, ao lado do Pastor Itamar e era responsável pelo programa Encontro de Fé (às 12h Rádio Sentinela FM) e coordenava a equipe de voluntários da igreja. “O pastor será lembrado por sempre ter uma palavra de esperança e fé. Pessoa simples, carismática, um paizão para muitos” – sintetizou pastor Itamar.

Arnaldo Gomes deixou esposa e um filho. A despedida foi às 18h num grande cortejo fúnebre.