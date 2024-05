Pastor evangélico de Alegrete atualmente em Lageado: “é inacreditável tudo que está acontecendo aqui”

Entre os alegretenses desgarrados que estão enfrentando a calamidade do Estado, a reportagem do PAT conseguiu contato com uma família que está em Lageado.

Desde a chegada à cidade em dezembro de 2022, o Pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, natural de Alegrete, Tedi Machado, tem testemunhado um cenário desafiador. Com mais de 15 anos de experiência pastoral, o Pastor viu-se envolvido em uma série de eventos adversos desde que assumiu suas atividades na comunidade de Lageado.

O ano de 2023 foi marcado por seis enchentes que assolaram a região, com a mais significativa ocorrendo em setembro, capturando a atenção de todo o estado. No entanto, as dificuldades no início de maio deste ano, quando a cidade acordou em meio a uma situação que se assemelhava a um cenário de guerra, está sendo devastadora.

No dia 2 de maio, uma quinta-feira, os moradores foram despertados por gritos de socorro em meio a uma madrugada chuvosa e sem energia elétrica. As comunicações de emergência falharam, deixando a cidade sob uma atmosfera de tensão enquanto as águas subiam rapidamente, inundando ruas e cortando completamente as formas de comunicação.

O relato do Pastor destaca a solidariedade e o heroísmo em meio ao caos, com caminhões passando pelas ruas inundadas enquanto pessoas desesperadas tentavam salvar suas vidas e bens. O apoio mútuo foi evidente, com indivíduos como o bombeiro Percival Vieira, também oriundo de Alegrete, contribuindo significativamente para os esforços de resgate e assistência.

A situação se agravou nos dias seguintes, com a cidade enfrentando falta de água potável e interrupção no fornecimento de energia elétrica. A queda de pontes na BR 386 no domingo anterior levou à liberação da passagem a pé para a cidade vizinha de Estrela, onde muitos residentes encontraram refúgio temporário.

Apesar das adversidades, a mobilização da comunidade e de organizações como a Igreja Internacional da Graça de Deus tem sido notável. Mesmo com seus templos afetados pelas inundações, a igreja tem se dedicado a receber e distribuir doações para aqueles afetados pelas enchentes. O Pastor ressalta o compromisso de ajudar a todos, independentemente de sua fé ou ligação religiosa.

Enquanto a cidade enfrenta os desafios impostos pela natureza, o Pastor encoraja a todos a permanecerem firmes, lembrando as palavras do Salmo 30:5: “O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.”

O alegretense Tedi Machado, é esposo de Letícia Machado, pai de Julia e Gustavo, e Pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus.