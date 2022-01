Pastor, fenômeno na internet, usa linguajar gauchesco nas passagens bíblicas

Redes Sociais do ‘Pastor Gaúcho’ somam mais de 300 mil seguidores entre as suas redes sociais.

Um fenômeno, assim é considerado o autor que realiza vídeos e participa de eventos com trajes típicos.

Vestido com a indumentária gaúcha, usando um bigode postiço e carregando uma pequena ovelha “de pelúcia” feita de pelego, o radialista Anderson Alves da Luz, de 32 anos, interpreta o “pastor gaúcho”, que cita passagens da Bíblia no linguajar folclórico do estado.

Foto divulgação – antes da Pandemia

O personagem surgiu de uma iniciativa tímida nas redes sociais e atualmente já é seguido por mais de 300 mil pessoas de vários estados e até de outros países. Ele destaca que atualmente em forma de stand up, ele se denomina o “Tchêólogo”, a visão do gaúcho sobre a Bíblia. Tem mais de 500 versículos bíblicos que adaptou pra versão gaúcha. Em razão disso, uma Professora fez uma dissertação no Mestrado (curso de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)) , pois achou muito interessante a forma de evangelizar usando a cultura e linguagem regional.

Na vida real, ele já se apresentou para quase 10 mil pessoas e tem um programa em uma rádio na grande Porto Alegre há cinco anos. O programa é Louvor de Galpão, todos os domingos.

O evangélico que esteve em Alegrete neste sábado e participou do evento de 35 anos da Igreja Evangélica Assembléia de Deus Matriz.

“O objetivo é fazer com que as pessoas atentem para os textos bíblicos, às vezes palavras motivacionais do dia a dia, e resgatar a nossa linguagem que se perdeu.

Às vezes, uso uma expressão e me dizem que há tempos não ouviam aquilo. São expressões que se perderam e estamos resgatando”, explica o radialista evangélico de Porto Alegre. No Brasil, os acessos se dividem entre cidades do interior gaúcho, de Santa Catarina e até do Rio de Janeiro.

Além disso, as mensagens cristãs são lidas em mais quatro continentes: América do Norte, Ásia, Europa e África. A visibilidade surpreende o criador da iniciativa.

A iniciativa teve início em 2011 no Twitter. No mesmo ano, o “pastor gaúcho” migrou para o Facebook. Anderson teve a ajuda de uma amiga que desenhou um homem pilchado (vestido com roupas típicas gaúchas) com o chimarrão em uma mão e uma Bíblia na outra.

Foto divulgação – antes da Pandemia

“Comecei a colocar o texto junto com o ‘gauchinho’ e tinha milhares de compartilhamentos e curtidas. Ele acrescenta que o interesse não é apenas de evangélicos. Tem católicos, pessoas de diversas religiões e que não professam nenhuma fé”, relata.

Trechos do Antigo Testamento também são abordados. “Há caminhos que aos olhos do vivente parecem bueno, mas no final é boca braba”, diz uma frase adaptada do Livro dos Provérbios.

“Em 2012, mais ou menos, eu fui a meu primeiro evento. Participei, no Ginásio Tesourinha, com 9 mil pessoas, da abertura de um evento gospel. Desde então, fui a diversos eventos com personagem”, conta o radialista.

Página Face: https://www.facebook.com/PastorGaucho

Instagram: https://instagram.com/pastorgaucho?utm_medium=copy_link