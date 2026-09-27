Pastores realizam oração em frente à Escola Demétrio Ribeiro após semana marcada pela perda de dois estudantes

A noite deste sábado (26) foi marcada por um momento de oração e solidariedade em frente à Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro, em Alegrete. Pastores e representantes do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos de Alegrete (CIMEA) estiveram no local para uma manifestação de fé e apoio à comunidade escolar, que atravessa uma semana marcada pela perda de dois estudantes.

O encontro ocorreu diante da escola, em um momento em que familiares, estudantes, professores e funcionários ainda convivem com o impacto das duas mortes ocorridas em um intervalo de apenas dois dias.

Na quarta-feira (23), morreu um estudante de 17 anos, integrante da turma 107. No dia seguinte, quinta-feira (24), a comunidade escolar foi novamente atingida pela morte de uma estudante de 15 anos, aluna do 1º ano do Ensino Médio. As duas mortes foram confirmadas pela escola e provocaram manifestações de pesar e solidariedade em diferentes segmentos da comunidade de Alegrete.

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Durante a oração realizada neste sábado, os pastores se colocaram diante do educandário em um gesto de acolhimento espiritual, com mensagens de conforto às famílias e à comunidade escolar.

A iniciativa ocorre em meio a um período de luto e acolhimento. Após as duas perdas, a direção da Escola Demétrio Ribeiro anunciou a suspensão das atividades até segunda-feira (28) e pediu que estudantes, familiares e comunidade evitassem especulações ou o compartilhamento de informações não confirmadas sobre as circunstâncias das mortes.

A escola também disponibilizou um Espaço de Acolhimento, com participação de profissionais da Secretaria Estadual da Educação (Seduc) e da 10ª Coordenadoria Regional de Educação (10ª CRE), destinado à escuta e ao suporte de estudantes, familiares e demais integrantes da comunidade escolar.

Fé como forma de solidariedade

A manifestação deste sábado se soma a outras demonstrações de solidariedade recebidas pela comunidade do Demétrio Ribeiro ao longo da semana.

Instituições de ensino de Alegrete também divulgaram mensagens de apoio às famílias, estudantes, professores e funcionários. Entre elas estão o Colégio Divino Coração e o Colégio da Urcamp Raymundo Carvalho.

O Colégio Divino Coração destacou a oração como forma de solidariedade, enquanto o Colégio da Urcamp Raymundo Carvalho manifestou apoio à comunidade escolar diante das duas perdas.

Em um momento de dor para a comunidade escolar, a oração realizada em frente ao Demétrio Ribeiro representou uma manifestação pública de fé e solidariedade, com respeito às famílias e à memória dos dois estudantes.

As causas das mortes não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades ou pela escola. Por esse motivo, informações não confirmadas sobre as circunstâncias dos falecimentos não devem ser tratadas como fatos.