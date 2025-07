PAT Comportamento| Entre a dor da consciência e a paz da ignorância: o que é melhor para nós?

Share on Email

Essa dicotomia, presente desde a filosofia grega até as conversas de fim de tarde nos galpões ou cafés da cidade, provoca uma pergunta essencial: é melhor conhecer profundamente o mundo – e sofrer por entender suas injustiças e complexidades – ou viver alheio a elas, experimentando certa paz interior que, no fundo, nasce da alienação?

Essa questão ganhou força nos últimos anos, com o volume incessante de informações ao alcance de qualquer celular. Quem se informa, lê e busca compreender política, economia, saúde mental, questões sociais ou ambientais, muitas vezes sente ansiedade, medo do futuro ou revolta pela percepção de que não há soluções rápidas. O psicólogo social Leon Festinger já apontava que “o conhecimento exige responsabilidade”, ou seja, quem sabe, dificilmente permanece indiferente.

Por outro lado, quem opta por não acompanhar a realidade – seja por escolha, falta de interesse ou condições – acaba preservando sua tranquilidade interna, mas se torna refém de decisões alheias. Como analisar e escolher representantes, hábitos de consumo ou caminhos de vida sem saber o que está acontecendo ao redor? É nesse ponto que a alienação cobra seu preço, pois viver sem entender o funcionamento do mundo pode parecer mais leve, mas também impede autonomia plena.

Em termos filosóficos, o “mito da caverna” de Platão exemplifica essa dualidade. Quem sai da caverna e vê a luz do sol sofre ao perceber a escuridão em que vivia antes, mas também conquista liberdade. E quem permanece preso às sombras vive em paz aparente, mas não conhece nada além delas.

Na prática, especialistas sugerem equilíbrio. A psicologia positiva indica que saber muito sem filtros ou autocuidado pode gerar sofrimento desnecessário, mas ignorar tudo leva a uma vida superficial. O caminho saudável seria buscar informações confiáveis, em doses realistas, e agir dentro do possível para contribuir com o entorno – seja ajudando a família, a comunidade ou a sociedade em geral. Ter consciência não significa carregar o peso do mundo sozinho.

Ao final, fica a reflexão para o nosso dia a dia aqui na Fronteira Oeste: preferimos saber e, a partir disso, agir para melhorar o que está ao nosso alcance, mesmo que doa? Ou escolheremos a falsa paz de não querer saber, enquanto o mundo se transforma sem a nossa participação?