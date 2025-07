PAT comportamento| Solidão Digital: conectados com o mundo, distantes de si mesmos

A ilusão de companhia

Segundo uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o brasileiro passa em média 9 horas por dia em frente a telas. As interações são muitas, mas a qualidade dessas conexões tem sido questionada por especialistas em comportamento. A chamada solidão digital descreve justamente esse paradoxo: estamos mais ligados ao mundo exterior do que jamais estivemos, mas cada vez menos conectados com nossas emoções, pensamentos e com as pessoas ao nosso redor.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A psicóloga Cristiane Lemos, que atua no Paraná, observa esse fenômeno diariamente em seu consultório:

“Muitos pacientes relatam angústia sem saber de onde vem. Quando investigamos, percebemos que grande parte do dia é preenchida com estímulos digitais, sem espaço para reflexão pessoal ou descanso emocional.”

Redes sociais: vitrine ou espelho?

Ao navegar por redes sociais, somos bombardeados por imagens de vidas perfeitas. Isso pode gerar frustração, ansiedade e uma sensação constante de inadequação. O comportamento de rolar infinitamente, conhecido como doomscrolling, é uma tentativa de preencher um vazio que, muitas vezes, é interno — e que a tecnologia não consegue resolver.

Na fronteira, onde o contato humano sempre foi um traço forte da cultura local, esse tipo de isolamento vem crescendo. Muitos alegretenses relatam que os encontros presenciais diminuíram, substituídos por mensagens ou emojis.

Desconexão interna

A solidão digital não se trata apenas de ausência de companhia física, mas também da desconexão com nós mesmos. Com agendas lotadas de notificações e um bombardeio constante de informações, temos cada vez menos tempo para o silêncio, a escuta interior, o tédio criativo — aquele momento em que a mente pode vagar e se reorganizar.

O educador social Rafael Moraes, que atua em projetos com jovens em bairros de Alegrete, relata:

“Vejo adolescentes que não sabem mais ficar sozinhos, sem fazer nada. O silêncio incomoda. E isso é preocupante, porque o autoconhecimento nasce do silêncio, da pausa.”

Como reencontrar o equilíbrio?

A solução para a solidão digital não é abandonar a tecnologia, mas aprender a usá-la de forma mais consciente. Especialistas recomendam:

Estabelecer horários offline (especialmente ao acordar e antes de dormir);

Reservar momentos do dia para o silêncio e reflexão pessoal;

Valorizar encontros presenciais, mesmo que breves;

Filtrar o conteúdo consumido, buscando qualidade, não apenas quantidade;

Praticar o “desligar” sem culpa — a hiperconexão não é sinônimo de produtividade.

Um olhar para dentro

A solidão digital é um sintoma de uma sociedade que acelerou demais e se esqueceu de cuidar do essencial. A boa notícia é que é possível desacelerar. E talvez, a primeira notificação que devamos atender hoje seja a que vem de dentro: aquela que pede pausa, presença e reencontro com quem realmente somos.