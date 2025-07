PAT Comportamento| Vício em celular: já perdemos o controle

O celular, que há pouco mais de 20 anos era visto como um acessório de luxo, hoje se transformou em uma extensão do corpo humano. Mas até que ponto essa dependência é saudável?

O vício em celular é uma realidade crescente no Brasil e no mundo. Chamado por especialistas de nomofobia (do inglês no mobile phone phobia), esse distúrbio se manifesta no medo irracional de ficar sem o telefone, mesmo que por poucos minutos. Em Alegrete, como em qualquer cidade brasileira, essa dependência é visível em praças, filas de banco, salas de aula, consultórios e até mesmo em encontros de amigos e familiares — onde o olhar para o outro cede espaço à tela brilhante na palma da mão.

Uma epidemia silenciosa

Segundo dados recentes da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o brasileiro passa, em média, mais de 9 horas por dia conectado ao celular. Isso representa mais de um terço do dia. Entre adolescentes, esse tempo pode ultrapassar as 12 horas diárias. O número é alarmante e revela o tamanho do desafio.

As redes sociais são, sem dúvida, as maiores vilãs dessa história. Plataformas como Instagram, TikTok, Facebook e WhatsApp foram desenhadas para reter a atenção do usuário a qualquer custo, por meio de algoritmos que aprendem comportamentos e alimentam a mente com recompensas instantâneas — curtidas, notificações, vídeos infinitos. O problema é que esse mecanismo ativa áreas do cérebro relacionadas ao prazer, da mesma forma que drogas e jogos de azar, tornando o uso quase compulsivo.

O que estamos perdendo?

Se por um lado os smartphones oferecem facilidades indiscutíveis — como comunicação, informação e mobilidade —, por outro, cobram um preço alto: tempo, atenção e saúde mental.

Especialistas alertam para consequências preocupantes, como ansiedade, distúrbios do sono, dificuldades de concentração, baixa autoestima e isolamento social. Em casa, pais e filhos dividem o mesmo espaço, mas vivem em bolhas digitais separadas. No trânsito, motoristas se arriscam ao volante com o celular nas mãos. Nas escolas, professores disputam atenção com as telas. Estamos presentes, mas ausentes. Conectados, mas solitários.

Perdemos o controle?

A pergunta que dá título a esta reportagem é provocativa: já perdemos o controle? A resposta talvez seja: estamos muito perto disso.

Quando um comportamento interfere nas nossas relações, produtividade, sono ou bem-estar, ele já deixou de ser apenas um hábito — tornou-se dependência. O mais preocupante é que, ao contrário de outras formas de vício, o uso do celular é socialmente aceito e até incentivado. Isso dificulta o reconhecimento do problema e o início de qualquer mudança.

É possível reconquistar o equilíbrio?

Apesar do cenário sombrio, ainda há esperança. A saída está no que os psicólogos chamam de uso consciente da tecnologia. Isso inclui:

Estabelecer horários para uso do celular;

Desativar notificações não essenciais;

Criar espaços e momentos livres de telas (como durante as refeições);

Praticar atividades off-line (caminhadas, leitura, conversas olho no olho);

Usar aplicativos que monitoram o tempo de uso do aparelho;

Relembrar o valor das relações humanas fora do ambiente virtual.

Talvez seja o momento de redescobrir o que há fora da tela: o céu de Alegrete, o cheiro do café passado na hora, a conversa fiada na rua, os silêncios partilhados. Talvez não tenhamos perdido o controle. Ainda.

Mas só vamos saber… se desconectarmos um pouco.