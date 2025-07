PAT Saúde| Médico dá dicas para evitar engasgos, tanto em adultos como em crianças

Pessoas de qualquer idade podem sofrer com engasgos, e nesse momento, é importante quem estiver por perto saber como agir para fazer a pessoa voltar respira normalmente.

O médico Luciano Benone, que atende na rede pública de saúde em Alegrete, comenta que engasgos apesar de ser uma situação simples podem evoluir para um quadro complicado. -Muitos pensam que dar tapa nas costas da pessoas ajuda a eliminar o engasgo, mas pelo contrário pode piorar o quadro, o que pode ajudar e estimular a tosse para que o causador do engasgo seja colocado para fora.” Ele diz que se a pessoa não conseguir respirar o primeiro passo é pedir ajuda ao SAMU o mais rápido possível, e caso a pessoa que está ajudando tenha conhecimento pode realizar a manobra de Heimlich para tentar desobstruir as vias aéreas.

Os passos para realizar a manobra Heimlich são os seguintes, coloca o médico.

1 Fique atrás da pessoa. 2 Envolva a cintura dela com os braços. 3 Feche uma das mãos e posicione-a entre o umbigo e o osso do peito. Segure o punho com a outra mão. Puxe com força para dentro e para cima.

Luciano explica que em crianças a manobra para interromper os engasgos é diferente, deve-se deitar o bebê sobre o antebraço e realizar uns tapinhas nas costas do bebê, sempre alternando com compressão torácica 5 por 5. Até o bebê voltar a respirar.

O médico completa colocando que algumas medidas simples podem ajudar a prevenir engasgos, como comer devagar, evitar distrações durante a alimentação, não encher a boca demais, não beber líquidos em grande goles, evitar brinquedos pequenos para crianças, e para as pessoas idosas preferir comidas pastosas.