PAT Tradição| As grandes cavalgadas do Rio Grande

O Rio Grande do Sul tem uma das tradições equestres mais fortes do país. Mais do que esporte ou lazer, as cavalgadas sempre foram símbolo de identidade, resistência cultural e laço comunitário. Do tempo dos tropeiros, que cruzavam os pagos conduzindo mulas e gado, às jornadas organizadas pelos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e movimentos culturais, a imagem de longas colunas de cavaleiros cortando o horizonte é marca da vida campeira.

Cavalgadas que se tornaram ícones

Cavalgada do Mar — um dos maiores eventos equestres do Brasil, criada em 1984 no Litoral Norte. O trajeto oficial liga Cidreira a Torres, percorrendo cerca de 127 km à beira do Atlântico e reunindo centenas de cavaleiros.

Cavalgada Cultural da Costa Doce — percorrendo trechos da Lagoa dos Patos, combina tradição e turismo, passando por cidades históricas e roteiros missioneiros.

Cavaleiros da Paz — comitivas da Fronteira, especialmente em Sant’Ana do Livramento, percorrem estâncias e sítios de memória, reforçando a integração binacional Brasil-Uruguai.

Travessias tropeiras contemporâneas — em algumas edições especiais, cavaleiros refazem longas rotas do passado, como a que ligou o Chuí à Vacaria, cruzando o estado em 50 dias.

Esses percursos misturam aventura, convivência e memória coletiva, transformando estrada em sala de aula a céu aberto.

A Chama Crioula: o símbolo que percorre o Estado

Se há uma cavalgada que mobiliza todo o Rio Grande, é a da Chama Crioula. A cada agosto, em cerimônia de geração, o fogo é aceso e passa a ser distribuído às 30 Regiões Tradicionalistas (RTs) do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

Cavaleiros partem em diferentes direções levando a centelha para CTGs e municípios. São jornadas que podem durar semanas, atravessando estradas e cidades, até chegar às comunidades. Em cada parada, escolas, entidades e famílias recebem a chama como ato de civismo, memória e pertencimento.

Em Porto Alegre, uma das centelhas acende o candeeiro do Palácio Piratini na abertura oficial da Semana Farroupilha, reforçando a ligação entre tradição e vida cívica do Estado.

Alegrete e a tradição da 4ª RT

Na 4ª Região Tradicionalista, da qual Alegrete faz parte, a cavalgada da Chama Crioula costuma ser uma das mais longas. Em alguns anos, o percurso dura até 30 dias até a chegada da centelha.

Na cidade, a recepção é marcada por escolas, CTGs e entidades tradicionalistas, que se organizam para acompanhar os Chama pelas ruas. A entrega da chama à comunidade é considerada o marco simbólico da abertura dos Festejos Farroupilhas, reforçando o orgulho local de manter viva a cultura campeira.

A tradição que se renova

Apesar do ritmo acelerado da vida moderna, as cavalgadas seguem crescendo em participação. Jovens se engajam via CTGs, famílias organizam roteiros de fim de semana, e municípios incorporam os trajetos em roteiros turísticos e culturais.

Para o gaúcho, a cavalgada permanece como ato de fé, cultura e união — e em Alegrete, ganha ainda mais força por estar no coração da Fronteira Oeste, onde campo e tradição se confundem no dia a dia da comunidade.