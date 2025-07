PAT Tradição| Rodeios: tradição, competição e bilhões na economia gaúcha

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com o passar do tempo, essas demonstrações passaram a integrar festividades regionais, consolidando-se como parte da identidade cultural gaúcha.

A formalização dos rodeios como eventos competitivos ocorreu ao longo do século XX, impulsionada pelo movimento tradicionalista que buscava preservar usos e costumes regionais. Desde então, os rodeios passaram a integrar o calendário oficial de municípios, envolvendo competidores de diferentes regiões do Brasil e países do Mercosul.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Modalidades presentes nos rodeios

Os rodeios gaúchos incluem modalidades campeiras e artísticas. Entre as provas campeiras, destacam-se:

Laço: modalidade mais popular, com categorias individuais, trio, pai e filho, na qual o competidor deve prender o animal no menor tempo possível.

Gineteada: montaria em cavalos chucros, visando permanecer montado pelo maior tempo, demonstrando domínio sobre o animal.

Vaca parada: prova infantil realizada com vacas de madeira ou simuladas, com objetivo de introduzir crianças ao universo campeiro de forma segura.

Entre as modalidades artísticas e culturais estão apresentações de danças típicas como chula, vaneira e pezinho, concursos de música nativista, declamação, provas de rédeas e competições gastronômicas que avaliam pratos tradicionais, como carreteiro e churrasco.

Peculiaridades dos eventos

Os rodeios não se configuram apenas como competições. São eventos socioculturais que promovem integração comunitária, com acampamentos, churrascos, rodas de chimarrão e apresentações culturais, formando um ambiente de convivência e resgate histórico. Além do caráter cultural, os rodeios têm impacto econômico relevante, movimentando setores como hotelaria, alimentação, comércio de vestuário e serviços.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Impacto econômico

Segundo estudo divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul, os rodeios movimentaram mais de R$ 2 bilhões em 2023 no estado. Entre os valores estão:

R$ 980 milhões em inscrições campeiras.

R$ 1,3 bilhão em competições de laço, gineteada e provas correlatas.

R$ 375 milhões na manutenção de aproximadamente 10 mil animais, incluindo rações, transportes, vacinas e encilhas.

R$ 240 milhões no aluguel de gado.

R$ 355 milhões em investimentos artísticos, como shows e coreografias.

R$ 30 milhões em indumentária tradicionalista.

R$ 52 milhões em gastos de visitantes com ingressos, alimentação, bebidas, hospedagem e transporte.

O montante equivale ao dobro do valor exportado pelo setor calçadista gaúcho em 2023 e representa 70% a mais que o valor gerado pela produção de uvas, evidenciando sua importância econômica.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Principais eventos no calendário tradicionalista

Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria: maior rodeio da América Latina, com orçamento superior a R$ 8 milhões, cerca de 500 mil visitantes, participação de 4 mil competidores artísticos e 9 mil competidores campeiros, divididos em mais de 40 modalidades, além de distribuição aproximada de R$ 1 milhão em prêmios.

Semana Crioula Internacional de Bagé: realizada desde 1972, reúne competições de gineteada, laço e rédeas, além de danças tradicionais e música nativista, com intercâmbio cultural com Uruguai e Argentina.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

ENART (Encontro de Artes e Tradição Gaúcha): realizado em Santa Cruz do Sul, reúne mais de 2 mil competidores em modalidades artísticas, com público estimado em 60 mil pessoas na final.

Expointer: evento agropecuário que inclui provas campeiras como o Freio de Ouro, com a participação de laçadores, domadores e competidores de rédeas de diferentes estados.

Perspectivas e desafios

Os rodeios enfrentam desafios relacionados à modernização da infraestrutura e regulamentação ambiental, além de adequações às normas de bem-estar animal. Ao mesmo tempo, continuam movimentando economias locais e estaduais, mantendo a tradição viva para novas gerações e reforçando o vínculo entre cultura e economia no Rio Grande do Sul.