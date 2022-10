Patinadora dos Estados Unidos morre após luta contra as drogas e traumas de abuso sexual

Os pais da patinadora norte-americana Bridget Namiotka revelaram, na sexta-feira (7), que ela morreu em julho, aos 32 anos, nos Estados Unidos, em decorrência do uso de drogas, que, segundo eles, seria consequência direta de recorrentes abusos sexuais cometidos pelo seu parceiro de equipe, John Coughlin, ao longo de dois anos.

A informação foi dada em entrevista ao USA Today, na qual Steve e Maureen lembram das dificuldades enfrentadas pela filha. “Bridget partiu lutando com a dependência de drogas após muitos anos lidando com as difíceis consequências e traumas do abuso sexual. Bridget era linda e uma atleta incrível”, comunicaram os pais da patinadora.

“O nosso coração está partido. Esperamos que a morte de Bridget chame atenção sobre as terríveis efeitos dos abusos sexuais e da dependência química.”.

Em maio de 2019, vieram à tona denúncias de abusos sexuais cometidos por John Coughlin, que também era patinador. Bridget Namiotka revelou em suas redes sociais que sofreu com abusos ao longo de dois anos, enquanto os dois eram colegas em uma equipe de patinação, entre 2004 e 2007, quando ela tinha entre 14 e 17 anos.

Coughlin era quatro anos mais velho do que Bridget, que também contou não ter sido a única vítima do patinador e ter conhecimento de outras 10 pessoas que sofreram abusos semelhantes. Ashley Wagner, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi-2014, também denunciou Coughlin.

Meses antes, em janeiro de 2019, John Coughlin cometeu suicídio. Ele estava sob investigação da SafeSport, grupo responsável por apurar denúncias de abusos cometidos nos meios esportivos norte-americanos, e tirou a própria vida no dia seguinte à decisão que o suspendia da patinação.

