Patinadoras de Alegrete conquistam premiações na Copa BK em Santa Cruz do Sul

Abrindo a temporada de 2025 com superação e brilho nas pistas, duas patinadoras alegretenses se destacaram no último fim de semana.

No sábado (07), a Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação – Grupo Superação de Patinação Artística, marcou presença na 1ª Copa BK de Patinação Artística, realizada na cidade de Santa Cruz do Sul.

Contando com diversos grupos de patinação de várias cidades do Rio Grande do Sul, o município foi bem representado pelo Grupo Superação. Mesmo diante de desafios significativos, como a falta de um local fixo para aulas e treinos, as atletas alegretenses demonstraram determinação, talento e muita garra.

“Com resultado, um desempenho surpreendente logo no primeiro desafio do ano, refletindo o espírito resiliente que move o grupo”, resumiu a professora Fernanda Carvalho.

O destaque especial para as atletas Luana Carvalho, que conquistou o 1º lugar em sua categoria e Júlia Nunes de Mello, que brilhou e garantiu um 3º lugar.

Luana brilhou na categoria júnior livre iniciantes e Júlia Nunes de Mello na livre – novatos – Mini Feminino.

O evento marcou não apenas o início da temporada de competições de 2025, mas também um momento de reafirmação do compromisso do Grupo Superação com o esporte, a disciplina e a paixão pela patinação artística.

Fotos: Grupo Superação