Patram apreende armas de fogo durante fiscalização ambiental em Alegrete

A operação teve início após uma denúncia de caça ilegal em uma propriedade rural da região.

Segundo a corporação, os indivíduos foram abordados no momento em que realizavam a prática de caça e não apresentaram qualquer tipo de autorização do proprietário da fazenda. Ao serem questionados, admitiram que estavam no local com o objetivo de caçar animais silvestres.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam cinco espingardas calibre 12, três revólveres calibre 38 e diversas munições de calibres variados. Todo o armamento foi recolhido e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Alegrete para o registro da ocorrência. Depois de ouvidos, todos foram liberados.