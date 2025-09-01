Patram encontra ovelhas vivas dentro de veículo e prende quatro suspeitos no interior de Alegrete

A guarnição era composta pelos soldados Oliveira, Gomes e Rafael, que realizavam patrulhamento ostensivo ambiental quando abordaram um veículo Ford Belina em atitude suspeita. Durante a fiscalização, foram encontrados no porta-malas dois ovinos vivos, além de um saco de ráfia contendo dois quartos de carne ovina e uma manta de charque.
Questionados, o condutor e os três passageiros, não souberam informar ou comprovar a procedência dos animais e da carne. Diante da situação, os policiais apreenderam o veículo, os animais e a carne, e deram voz de prisão aos quatro ocupantes.
Os indivíduos foram encaminhados inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi feito o registro da ocorrência.
Apreensões:
02 ovinos (ovelhas vivas)
02 quartos de carne ovina
01 manta de charque
01 Ford Belina