Patram encontra ovelhas vivas dentro de veículo e prende quatro suspeitos no interior de Alegrete

A guarnição era composta pelos soldados Oliveira, Gomes e Rafael, que realizavam patrulhamento ostensivo ambiental quando abordaram um veículo Ford Belina em atitude suspeita. Durante a fiscalização, foram encontrados no porta-malas dois ovinos vivos, além de um saco de ráfia contendo dois quartos de carne ovina e uma manta de charque.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Questionados, o condutor e os três passageiros, não souberam informar ou comprovar a procedência dos animais e da carne. Diante da situação, os policiais apreenderam o veículo, os animais e a carne, e deram voz de prisão aos quatro ocupantes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os indivíduos foram encaminhados inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi feito o registro da ocorrência.

Apreensões:

02 ovinos (ovelhas vivas)

02 quartos de carne ovina

01 manta de charque

01 Ford Belina