Patram encontra ovelhas vivas dentro de veículo e prende quatro suspeitos no interior de Alegrete

Na noite de domingo (31), policiais militares do 2º Grupo de Policiamento Ambiental (2º GPA) de Alegrete, vinculado ao 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, realizaram uma prisão por furto abigeato na localidade do Silvestre, interior de Alegrete.

A guarnição era composta pelos soldados Oliveira, Gomes e Rafael, que realizavam patrulhamento ostensivo ambiental quando abordaram um veículo Ford Belina em atitude suspeita. Durante a fiscalização, foram encontrados no porta-malas dois ovinos vivos, além de um saco de ráfia contendo dois quartos de carne ovina e uma manta de charque.

Questionados, o condutor e os três passageiros, não souberam informar ou comprovar a procedência dos animais e da carne. Diante da situação, os policiais apreenderam o veículo, os animais e a carne, e deram voz de prisão aos quatro ocupantes.

Os indivíduos foram encaminhados inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi feito o registro da ocorrência.

Apreensões:

02 ovinos (ovelhas vivas)

02 quartos de carne ovina

01 manta de charque

01 Ford Belina

