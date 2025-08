PATRAM realiza soltura de veado-campeiro após reabilitação

Share on Email

Na tarde de terça-feira, 5 de agosto de 2025, a Patrulha Ambiental do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Alegrete realizou a soltura de um veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus) em seu habitat natural, após período de reabilitação.

O animal silvestre havia sido resgatado com ferimentos na cabeça e mandíbula e estava sob os cuidados da equipe da clínica veterinária Mundo Mais Animal. Após tratamento adequado e total recuperação, os profissionais constataram que o veado estava apto a retornar à natureza.

A soltura foi feita em uma área de preservação ambiental nos arredores do município, local escolhido por apresentar condições ideais para a readaptação do animal à vida livre.

A Brigada Militar reforça a importância do resgate e cuidado com a fauna silvestre, destacando que, em casos de animais feridos ou em situação de risco, a população deve acionar os órgãos ambientais competentes. A ação reafirma o compromisso das forças ambientais com a proteção da biodiversidade e o bem-estar animal na região.