Patrono dos Festejos Farroupilhas 2025, Márcio enaltece tradição, civismo e identidade gaúcha

Ele é casado com Daniela Segabinazzi do Amaral e tem três filhos: Matheus, Cássio e Maria Clara. É avô de Maria Luísa.

Formado em Medicina Veterinária pela PUCRS, em Uruguaiana (1991), Amaral possui especialização em Administração Rural pela URCAMP, campus Alegrete (2000), e em Homeopatia pelo Centro de Ensino Superior de Homeopatia (BEHE), em São Paulo (2002). Também é mestre em Zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2009).

Em 2012, foi o vereador mais votado de Alegrete. Atuou também no Movimento Veterinário do município e da região. Em 2016, foi eleito vice-prefeito. Com o falecimento da então prefeita Cleni Paz, assumiu o cargo de prefeito, sendo reeleito em 2020 e permanecendo na função até dezembro de 2024.

O significado de ser Patrono

No Rio Grande do Sul, a escolha de um patrono para os Festejos Farroupilhas representa o reconhecimento a pessoas que possuem trajetória ligada à cultura, à tradição ou ao serviço prestado à comunidade. O patrono tem o papel de simbolizar os valores do movimento tradicionalista e de representar, oficialmente, a identidade cultural gaúcha nas comemorações.

Palavra do Patrono

“É com imensa honra e um profundo sentimento de gratidão que recebo a homenagem de Patrono dos Festejos Farroupilhas 2025 em Alegrete.

Já recebi muitas homenagens, mas esta é uma das maiores que pude receber. Essa distinção é um marco especial, uma confirmação de que todo o trabalho e dedicação valeram a pena, trazendo uma recompensa imensurável ao coração.

Nossa cultura e tradição são o esteio da nossa unidade como povo, do senso de pertencimento e identidade, principalmente em momentos difíceis como o que o Rio Grande do Sul atravessou.

Buscamos as referências do passado sem ficarmos congelados nele, trazendo para o presente a força de outros tempos e nos atualizando sempre.

Nossa cultura não se resume só aos costumes, ao jeito de vestir e cantar. Ela é permeada por uma dose cavalar de civismo e cidadania, e de um profundo sentimento de responsabilidade com o nosso chão.

A alma gaúcha nos faz irmãos, independentemente das diferenças, porque nela todos carregamos o amor por esta terra.

Meu muito obrigado a todos os responsáveis por tamanha honraria!”