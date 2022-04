Patrulha Rural intercepta veículo com ovelhas carneadas no porta-malas

Na noite da última quarta-feira(13), um homem de 50 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia de Alegrete, depois de ser flagrado com duas ovelhas carneadas dentro do porta-malas do Gol.

Segundo informações da Brigada Militar, através da Patrulha Rural, a guarnição recebeu a denúncia de que havia um veículo, na Estrada do Caverá, abandonado, com carnes que seriam de procedência de abigeato.

No local indicado, pouco tempo depois, chegou o proprietário do veículo e comentou com os policiais que havia deixado o carro na estrada pois tinha furado dois pneus, desta forma, foi até um estabelecimento rural pedir ajuda.

Durante a identificação do condutor e também as buscas no veículo foi constatado a veracidade de que ele estava transportando carne. O homem afirmou aos PMs que tinha carneado duas ovelhas em sua propriedade rural e estava trazendo para a sua residência na cidade, porém, no local não tinha documentação dos animais, mas observou que as vísceras e pelegos estariam na sua chácara.

Ele foi levado à Delegacia de Polícia onde foi encaminhado por um familiar fotos de um talão de produtor no nome da mãe do homem. Desta forma, foi determinado registro simples e a ocorrência encaminhada à Decrab.