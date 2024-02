Patrulha Rural prende homem com arma, droga e dinheiro após tentativa de fuga

Share on Email

Durante a identificação, o acusado resistiu e tentou fugir para o pátio de uma casa na rua Florisbela Nunes, onde acabou caindo ao solo e deixando cair uma garrucha calibre 38 com duas munições intactas. Em seguida, ele foi interceptado e imobilizado.

O homem alegou não morar no local, porém, não havia mais ninguém na casa no momento da abordagem. Durante uma busca na área próxima à residência, os policiais encontraram uma pedra de crack dentro de uma latinha, juntamente com a quantia de R$ 112,50 em células e moedas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante por posse iliegal de arma de fogo.