Paulinho do Vila Nova, servidor público há 33 anos, deixa um legado de amizades em Alegrete

Conhecido carinhosamente como Paulinho, era cria da Associação Atlética Vila Nova, clube pelo qual nutria grande paixão. Amante do futebol, atuou no futebol amador com passagem marcante pelo Alvorada.

Segundo informações, Paulinho sentiu fortes dores abdominais e procurou atendimento médico. Foi encaminhado para uma cirurgia, mas infelizmente não resistiu. Ele deixa a esposa, Ariane Xavier, e as filhas Gabriele e Milena.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Funcionário público há 33 anos, Paulinho trabalhava há 15 anos na EMEB Murilo Conceição, onde também atuava como presidente do CPM (Conselho de Pais e Mestres).

Em nota, a escola declarou:

“Estamos de luto pela partida prematura do colega Paulo, zelador há anos em nossa escola e presidente do CPM. Nossos sentimentos à sua esposa Ariane e filhas. As atividades estão suspensas nesta quarta-feira.”

A professora Merlen Alves também prestou homenagem:

“Que a vida é um trem-bala, parceiro… No sábado, o Paulo estava conosco trabalhando na festa da escola. Inacreditável. Estamos muito tristes, mas unidos em oração pelo seu descanso. Força e fé, Ariane Saldanha.”

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Magda Abreu destacou:

“Agradecemos imensamente o tempo em que convivemos com ele, sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e sensibilidade para lidar com as adversidades e os conflitos humanos. Devemos lembrar que Deus chama para junto de si os melhores, e certamente o nosso amigo já está ao lado do Senhor cumprindo uma nova missão. Nossos mais sinceros pêsames aos familiares e amigos. A Vila Nova está de luto pelo amigo e atleta Paulinho, como todos o chamavam carinhosamente. Descanse em paz.”

As homenagens de despedida serão encerradas às 11h desta quarta-feira (15), na sala 2 da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho.