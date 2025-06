Pavimentação da Avenida Liberdade já foi contratada

Duas ruas que estão com asfalto em péssimo estado, em Alegrete, a Avenida Liberdade, mais a sudoeste da cidade e a Rua Barão do Cerro Largo, no centro faz com que usuários busquem saber quando vão ser pavimentadas, já que são vias de grande fluxo de veículos.

Em relação à Avenida Liberdade, a Secretaria de Planejamento informa que o trabalho já está contratado, aguardando análise da Corsan/Aegea sobre execução da rede de esgoto anterior a obra. Essa obra vai ser custeada com recursos próprios da Prefeitura no valor de cerca de R$ 1.800.000,00

Quanto as melhorias da Rua Barão do Cerro Largo, que passa pelo centro da cidade, onde foram suprimidas árvores e postes dos meios da rua foi informado que o projeto de urbanização encontra-se em fase de execução.

Esse projeto de acordo com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura compreende a criação de calçadas paralelas às já existentes, com a devida preservação do espaço necessário para o escoamento das águas, além de contemplar paisagismo, instalação de mobiliário urbano, demarcação de vagas para veículos e a requalificação do pavimento viário. A perspectiva é que a conclusão do projeto ocorra durante o primeiro semestre, seguindo-se a análise de sua viabilidade financeira do Executivo.