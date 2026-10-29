Pavimentação da ERS-566 chega a 80% de execução, com 40,9 km asfaltados em Alegrete

Obra prevê 52,18 quilômetros de rodovia asfaltada, com investimento de R$ 164,2 milhões, para melhorar o acesso às comunidades rurais e facilitar o escoamento da produção na Fronteira Oeste.

A pavimentação da ERS-566, em Alegrete, já alcançou 80% de execução, com 40,9 quilômetros de asfalto implantados em um trecho total de 52,18 quilômetros. A obra liga a BRS-290 ao entroncamento de Mariano Pinto, no interior do município, e representa um investimento de R$ 164,2 milhões.

Os trabalhos são conduzidos pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) do Governo do Rio Grande do Sul. A conclusão da rodovia deverá ampliar as condições de acesso às comunidades rurais, contribuir para o transporte da produção agropecuária e oferecer melhores condições de deslocamento aos usuários.

Do total contratado, R$ 112,2 milhões são provenientes do Tesouro do Estado, enquanto R$ 52 milhões correspondem a recursos de dação de imóvel estadual.

Para o secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, a pavimentação terá impacto tanto na atividade econômica quanto na rotina dos moradores do interior.

“A pavimentação da ERS-566 vai melhorar o acesso ao interior de Alegrete e dar mais regularidade ao transporte da produção. É um investimento que atende tanto à atividade econômica quanto às necessidades de quem depende dessa estrada no dia a dia”, destaca o secretário.

Etapas da obra avançam

Além dos 40,9 quilômetros que já receberam asfalto, os serviços de terraplenagem e drenagem estão concluídos em 52,08 quilômetros, conforme os dados divulgados pelo Daer.

A preparação da estrutura da rodovia também está avançada. Em 46,5 quilômetros, as camadas de base e sub-base, responsáveis por dar sustentação ao pavimento, já foram concluídas.

Em outros 5,5 quilômetros, a previsão informada é finalizar os serviços de preparação para receber o asfalto em até 30 dias. Essa etapa é fundamental para garantir as condições necessárias à aplicação do revestimento e à continuidade dos trabalhos.

Com o avanço das diferentes frentes de serviço, a obra segue em direção à conclusão do trecho previsto, embora ainda existam intervenções importantes a serem realizadas.

Trevo de acesso depende de liberações

Uma das etapas previstas é a implantação de um trevo na interseção da ERS-566 com a BRS-290, no início do trecho. O começo dos trabalhos nesse ponto depende da transferência do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da liberação da área necessária para a execução do projeto.

Outro ponto que exige atenção é a travessia do Arroio Capivari, considerada uma intervenção importante para o funcionamento da rodovia e para a segurança do tráfego.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, o andamento da pavimentação precisa ser acompanhado pela adequação dos acessos e das estruturas necessárias ao fluxo de veículos.

“O avanço do asfalto é a parte mais visível da obra, mas a ligação precisa funcionar como um conjunto. O acesso pela BRS-290 e a travessia do Arroio Capivari são pontos que exigem soluções compatíveis com o tráfego que a rodovia vai receber”, ressalta Faustino.

Infraestrutura para o interior de Alegrete

A conclusão da ERS-566 é aguardada pela população e pelos setores produtivos que dependem da rodovia para o deslocamento entre as comunidades rurais e outras regiões. A pavimentação deverá contribuir para reduzir as dificuldades de circulação em um trecho estratégico para a mobilidade e o transporte de mercadorias.

Com mais de 40 quilômetros asfaltados, a obra alcança uma etapa significativa de execução. A continuidade dos serviços de pavimentação, a finalização da preparação da pista e a solução das pendências relacionadas aos acessos e às estruturas complementares serão determinantes para o avanço das próximas fases.

O investimento de R$ 164,2 milhões integra as ações de infraestrutura rodoviária do Estado na Fronteira Oeste, com foco na melhoria das ligações regionais e das condições de deslocamento no interior de Alegrete.