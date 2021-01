Pavimentação da ERS 566 reinicia nesta sexta-feira

Compartilhe















A pavimentação de parte da RS 566 terá seu trabalho retomado, neste dia 8, porque a construtora estava no recesso de final de ano.

A informação é do engenheiro Paulo Meister, do DAER, que é o responsável por esta rodovia. Em relação a pavimentação que é em duas camadas será retomada no total previsto de 13 km, saindo do Km 5 até o 18.

Ele explicou que parte da pista que estaria irregular, foi o primeiro serviço de uma pavimentação que foi experimental e acabou não dando certo nos primeiros quilômetros realizado, ponderou.

Essa rodovia liga Alegrete e Maçambará e tem 70km de extensão até a balsa do Mariano Pinto e, depois mais 22 km até o município, totalizando 92.

A pavimentação desta rodovia é uma demanda que vem de anos, porque a maior parte da pista é de chão batido e dificulta o tráfego a quem tem que se deslocar entre esses os dois municípios da Fronteira- Oeste sem ter que ir a Uruguaiana, o que aumenta a distância em mais de 100 km.